Армія РФ восени втрачала 53 солдати на кожному квадратному кілометрі захоплених українських територій, – ISW

Динаміку російських втрат проаналізував у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Упродовж інтенсивних наступальних операцій у вересні, жовтні й листопаді 2024 року російське військо втратило приблизно 125 800 осіб. За цей час армії РФ вдалося захопити 2356 кв. кілометрів українських територій. Тобто на кожному квадратному кілометрі захопленої української землі загарбники втрачали близько 53 солдатів.

"Кремль продовжує зазнавати значних втрат у живій силі задля тактичного просування на заході Донецької області завдяки безперервним військовим зусиллям Росії та середньостроковій життєздатності російської економіки", – зауважили в ISW.

ISW, спираючись на геолокаційні дані, оцінив, що в листопаді російські війська просувалися зі швидкістю приблизно 27,96 кв. км на день і захопили загалом 839 квадратних кілометрів в Україні та Курській області. Раніше ISW повідомляв, що втрати армії РФ зросли у вересні та жовтні 2024 року. Російські втрати становили приблизно 80 110 військових в обмін на приблизно 1517 квадратних кілометрів за ці два місяці в Україні й Курській області.

"Обмежений резерв робочої сили Росії, ймовірно, не в змозі підтримувати такий високий рівень втрат у середньостроковій перспективі, і подальша військова підтримка України Заходом залишається життєво важливою для здатності України завдавати втрат у такому темпі", – додали в ISW.