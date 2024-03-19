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"Ми отримали допомогу і їдемо з результатами": Умєров підсумував 20-й "Рамштайн"

19 березня, 2024 вiвторок
22:09
Війна з Росією Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров виступив зі заявою за підсумками 20-го засідання Контактної групи з питань оборони України

Рустем Умєров дав ексклюзивний коментар "Радіо Свобода".

За словами Умєрова, Україна впродовж найближчих двох тижнів отримає від партнерів допомогу, яка "влаштує наші війська".

"Фокус був на артилерії, повітряній обороні, всьому, що стосується нашої потреби в ракетах, ми отримали цю допомогу і їдемо з результатами. Сподіваюся, найближчим часом, уже до 15 днів, уже розпочнеться розвантаження… Артилерії буде надано достатньо на перший крок, плануємо ще й збільшити виробництво, тому їдемо з пакетом, який влаштує наші війська", – сказав Рустем Умєров.

Міністр оборони також наголосив, що українські військові готові до потенційного наступу російських збройних сил із північного напрямку. 

"Ми вже 10-й рік воюємо, готуємося, будуємо всі лінії оборони, про це вчора теж говорили у Вісбадені з нашими партнерами, щоб посилити інженерну складову, ми завжди даватимемо відсіч і стримуватимемо ворога", - йдеться у заяві Рустема Умєрова.

  • У вівторок, 19 березня, на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у Німеччині відбулася 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України. Сили оборони отримають підсилення ППО, снаряди та далекобійні ракети.
Теги:
Україна
ППО
ЗСУ
Військові новини
допомога Україні
зброя для України
Рустем Умєров
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