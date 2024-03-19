"Ми отримали допомогу і їдемо з результатами": Умєров підсумував 20-й "Рамштайн"

Рустем Умєров дав ексклюзивний коментар "Радіо Свобода".

За словами Умєрова, Україна впродовж найближчих двох тижнів отримає від партнерів допомогу, яка "влаштує наші війська".

"Фокус був на артилерії, повітряній обороні, всьому, що стосується нашої потреби в ракетах, ми отримали цю допомогу і їдемо з результатами. Сподіваюся, найближчим часом, уже до 15 днів, уже розпочнеться розвантаження… Артилерії буде надано достатньо на перший крок, плануємо ще й збільшити виробництво, тому їдемо з пакетом, який влаштує наші війська", – сказав Рустем Умєров.

Міністр оборони також наголосив, що українські військові готові до потенційного наступу російських збройних сил із північного напрямку.

"Ми вже 10-й рік воюємо, готуємося, будуємо всі лінії оборони, про це вчора теж говорили у Вісбадені з нашими партнерами, щоб посилити інженерну складову, ми завжди даватимемо відсіч і стримуватимемо ворога", - йдеться у заяві Рустема Умєрова.