Про це в ефірі Еспресо сказав офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Андрій Іллєнко.

"Насправді не треба бути великим військовим стратегом, щоб зрозуміти: якщо існує лінія оборони, яку ворог намагається прорвати ще з початку повномасштабного вторгнення, тобто вже понад три з половиною роки, і досі не зміг цього зробити, то очевидно, що ця лінія є для нього серйозною перешкодою. Я зараз навіть не беру до уваги політичний аспект", - зазначив Іллєнко.

За словами офіцера, наразі завершується вже четвертий рік повномасштабної війни, а загалом війна триває дванадцятий рік, і за весь цей час Путін досі не зміг захопити весь Донбас. Звісно, для нього це - колосальне приниження. І йдеться не лише про політичний або моральний вимір, а й про військовий: мережа укріплень, яка формувалася ще з 2014 року, відіграє ключову роль. Зрозуміло, що подібну лінію фортифікацій ми не зможемо швидко створити на інших ділянках фронту.

"Тому всі чудово розуміють: ми повинні триматися цієї лінії оборони, адже саме вона утримує всю країну. Донбас - це надзвичайно важлива ділянка, яка має стратегічне значення", - наголосив Іллєнко.

Ми повинні тримати лінію оборони на Донбасі, адже саме вона тримає всю країну, - офіцер Іллєнко.



Лінія оборони на Донбасі залишається ключовим фактором, що стримує подальше просування ворога, - офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж"… pic.twitter.com/HhfEcNBEfo — Еспресо (@EspresoTV) October 20, 2025