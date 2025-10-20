Ми повинні тримати лінію оборони на Донбасі, адже саме вона тримає всю країну, - офіцер Іллєнко
Лінія оборони на Донбасі залишається ключовим фактором, що стримує подальше просування ворога
Про це в ефірі Еспресо сказав офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Андрій Іллєнко.
"Насправді не треба бути великим військовим стратегом, щоб зрозуміти: якщо існує лінія оборони, яку ворог намагається прорвати ще з початку повномасштабного вторгнення, тобто вже понад три з половиною роки, і досі не зміг цього зробити, то очевидно, що ця лінія є для нього серйозною перешкодою. Я зараз навіть не беру до уваги політичний аспект", - зазначив Іллєнко.
За словами офіцера, наразі завершується вже четвертий рік повномасштабної війни, а загалом війна триває дванадцятий рік, і за весь цей час Путін досі не зміг захопити весь Донбас. Звісно, для нього це - колосальне приниження. І йдеться не лише про політичний або моральний вимір, а й про військовий: мережа укріплень, яка формувалася ще з 2014 року, відіграє ключову роль. Зрозуміло, що подібну лінію фортифікацій ми не зможемо швидко створити на інших ділянках фронту.
"Тому всі чудово розуміють: ми повинні триматися цієї лінії оборони, адже саме вона утримує всю країну. Донбас - це надзвичайно важлива ділянка, яка має стратегічне значення", - наголосив Іллєнко.
- Ворог кинув величезну кількість професійних підрозділів на Лимано-Куп'янський напрямок, активно використовуючи техніку у спробах просунутися.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.43Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе