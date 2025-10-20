Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
На Лимано-Куп'янський напрямок ворог кинув величезну кількість професійних підрозділів, - "Рубіж"
На Лимано-Куп'янський напрямок ворог кинув величезну кількість професійних підрозділів, - "Рубіж"

Оксана Ліховід
20 жовтня, 2025 понедiлок
19:32
Війна з Росією Карта бойових дій за 11-18 жовтня

Ворог кинув величезну кількість професійних підрозділів на Лимано-Куп'янський напрямок, активно використовуючи техніку у спробах просунутися

Про це в ефірі Еспресо сказав боєць 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.

"4-та бригада оперативного призначення тримає один із найважчих напрямків – Лимано-Куп’янський, і щодня знищує велику кількість ворога. Наразі Покровський напрямок демонструє, як і де противник намагатиметься просуватися далі, оскільки на Лимано-Куп’янський напрямок було кинуто величезну кількість досвідчених і професійних підрозділів, які займаються знищенням української логістики. І треба визнати, що вони досягають певних успіхів", – зауважив Отченаш.

За словами бійця, на Лимано-Куп'янському напрямку противник почав використовувати техніку – і це досить показовий фактор.

"Це свідчить про те, що ворог намагається просунутися максимально далеко, доки не настала сльота і поки є можливість застосовувати техніку. Адже своїм командирам, політикам, умовним Путіним і подібним фігурам вони доповідають, що нібито вже оточили Покровськ і Добропілля, хоча це абсолютно не відповідає дійсності. Проте з тими втратами, яких вони зазнають, а це колосальні втрати, вони не досягають бажаних результатів. Це 100%", – наголосив Отченаш.

  • З початку понеділка, 20 жовтня, на російсько-українському фронті зафіксували 133 бойові зіткнення. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 54 атаки ворога.



     
