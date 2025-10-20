На Лимано-Куп'янський напрямок ворог кинув величезну кількість професійних підрозділів, - "Рубіж"

Про це в ефірі Еспресо сказав боєць 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.

"4-та бригада оперативного призначення тримає один із найважчих напрямків – Лимано-Куп’янський, і щодня знищує велику кількість ворога. Наразі Покровський напрямок демонструє, як і де противник намагатиметься просуватися далі, оскільки на Лимано-Куп’янський напрямок було кинуто величезну кількість досвідчених і професійних підрозділів, які займаються знищенням української логістики. І треба визнати, що вони досягають певних успіхів", – зауважив Отченаш.

За словами бійця, на Лимано-Куп'янському напрямку противник почав використовувати техніку – і це досить показовий фактор.

"Це свідчить про те, що ворог намагається просунутися максимально далеко, доки не настала сльота і поки є можливість застосовувати техніку. Адже своїм командирам, політикам, умовним Путіним і подібним фігурам вони доповідають, що нібито вже оточили Покровськ і Добропілля, хоча це абсолютно не відповідає дійсності. Проте з тими втратами, яких вони зазнають, а це колосальні втрати, вони не досягають бажаних результатів. Це 100%", – наголосив Отченаш.