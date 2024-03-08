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"Ми приречені бігти на пів корпуса попереду ворога": командир роти батальйону "Вовки да Вінчі" про технологічну революцію у війську

8 березня, 2024 п'ятниця
18:33
Війна з Росією технології, ЗСУ, зброя для України

Командир роти "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі" Олександр Ябчанка розповів, що українські Сили оборони вже використовують роботизовані платформи в бойових умовах, які навіть помітив ворог

Про це він розповів в етері Еспресо. 

На запитання, чи використовують українські Сили оборони роботизовані платформи в бойових умовах, Ябчанка сказав: "Там є зразки, які вже можна навіть було бачити у ворожих пабліках, деякі платформи вже ворог помітив і, очевидно, якщо їх помітив ворог, то вони вже використовуються".

Командир роти закликає не відставати від сучасних технологій та чимшвидше впроваджувати їх під час цієї війни.

"Маємо усвідомлювати, ми приречені бігти на пів корпуса попереду ворога в технічному плані, якщо ми хочемо перемогти у цій війні, а ми, вочевидь, хочемо. Є толкові розробники, є сміливі підрозділи, які готові ці розробки впроваджувати в життя. Тобто є з чим працювати, просто треба максимально цей досвід масштабувати, іншими словами, аби таких підрозділів, як наш було більше, ми заохочуємо, ми запрошуємо бойові підрозділи - давайте представників, ми вас всьому навчимо, що ми знаємо самі, ми постійно спілкуємось з тими бойовими підрозділами, які використовують, обмінюємось досвідом. Знаєте, чим буде ефективніший networking, тим скоріше ми все ж зробимо цю військову технологічну революцію", - підсумував Ябчанка.

  • Кластер оборонних технологій Brave1 виділив $3 млн на оборонні інновації. Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що гранти виділять на БПЛА, роботизовані платформи та РЕБи.
Теги:
Новини
військові
Технології
ЗСУ
Військові новини
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