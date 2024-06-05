Міноборони: 17-річні українці за кордоном мають повернутися в Україну та стати на облік у ТЦК

Про це повідомив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін, пише NV.

Зазначається, що наразі немає можливості стати на облік дистанційно, оскільки у мобільному додатку Резерв+ не передбачено такої функції.

"Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога є. І вона стосується й тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо ці люди будуть зберігати громадянство України і пов’язують своє майбутнє з нашою країною, то, вочевидь, це варто зробити", - заявив речник.