Міноборони допустило до експлуатації мобільні майстерні для ремонту озброєння

Про це повідомляють на офіційному сайті оборонного відомства.

"Реммайстерні виконані у варіантах для ремонту негабаритних зразків ОВТ – на базі пікапа-позашляховика, та на шасі вантажівки – для виконання ремонтних робіт більшого масштабу на великих, складних вузлах та важких агрегатах габаритної бойової техніки та озброєння", - йдеться у повідомленні.

Фото: Міністерство оборони України

У відомстві зазначають, що мобільні реммайстерні ОВТ українського виробництва дозволяють виконувати більшість робіт у польових умовах, не витрачаючи час і ресурси на відправлення техніки для ремонту у тил та її повернення зі стаціонарних пунктів ремонту та обслуговування.

"За допомогою рухомих майстерень озброєння ремонтуватимуть і обслуговуватимуть у рази швидше", - наголошують в Міноборони.