Міноборони допустило до експлуатації мобільні майстерні для ремонту озброєння
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання рухомі модулі техобслуговування українського виробництва. Вони призначені для ремонту озброєння та військової техніки в польових умовах
Про це повідомляють на офіційному сайті оборонного відомства.
"Реммайстерні виконані у варіантах для ремонту негабаритних зразків ОВТ – на базі пікапа-позашляховика, та на шасі вантажівки – для виконання ремонтних робіт більшого масштабу на великих, складних вузлах та важких агрегатах габаритної бойової техніки та озброєння", - йдеться у повідомленні.
Фото: Міністерство оборони України
У відомстві зазначають, що мобільні реммайстерні ОВТ українського виробництва дозволяють виконувати більшість робіт у польових умовах, не витрачаючи час і ресурси на відправлення техніки для ремонту у тил та її повернення зі стаціонарних пунктів ремонту та обслуговування.
"За допомогою рухомих майстерень озброєння ремонтуватимуть і обслуговуватимуть у рази швидше", - наголошують в Міноборони.
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