Міноборони допустило до постачання у ЗСУ шведський БТР з авіаційною гарматою

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Вказано, що бронетранспортер PbV 302 розробила компанія Hägglund & Söner. До 2014 року він перебував на озброєнні у шведської армії.

БТР має вагу понад 13 тонн, а широкі гусениці дозволяють створювати на ґрунт менший тиск, ніж трактор. Завдяки цьому бронемашина також може рухатись складним бездоріжжям, м’якими і сипучими ґрунтами, зокрема, по болоту і пісках, а також долати водні перешкоди. Крім того, бойова машина оснащена 20-мм автоматичною гарматою Hispano-Suiza, яку також встановлювали на літаки.

"Шведські PbV 302 також мають додаткове посилення бронювання внутрішнім протиуламковим підбоєм і зовнішніми керамічними елементами. Лобова броня витримує пряме влучання 20-міліметрового снаряда. Гусеничний шведський БТР має дизельний двигун потужністю 270 кінських сил, що розганяє бойову машину до швидкості понад 60 кілометрів на годину", - розповіли в Міноборони.