Міноборони допустило до постачання у ЗСУ шведський БТР з авіаційною гарматою
Міністерство оборони України допустило до постачання в ЗСУ шведський БТР з авіаційною гарматою: його використовували під час бойових дій у Боснії та Косово
Про це інформує пресслужба Міноборони.
Вказано, що бронетранспортер PbV 302 розробила компанія Hägglund & Söner. До 2014 року він перебував на озброєнні у шведської армії.
БТР має вагу понад 13 тонн, а широкі гусениці дозволяють створювати на ґрунт менший тиск, ніж трактор. Завдяки цьому бронемашина також може рухатись складним бездоріжжям, м’якими і сипучими ґрунтами, зокрема, по болоту і пісках, а також долати водні перешкоди. Крім того, бойова машина оснащена 20-мм автоматичною гарматою Hispano-Suiza, яку також встановлювали на літаки.
"Шведські PbV 302 також мають додаткове посилення бронювання внутрішнім протиуламковим підбоєм і зовнішніми керамічними елементами. Лобова броня витримує пряме влучання 20-міліметрового снаряда. Гусеничний шведський БТР має дизельний двигун потужністю 270 кінських сил, що розганяє бойову машину до швидкості понад 60 кілометрів на годину", - розповіли в Міноборони.
- Раніше Міністерство оборони України допустило до постачання в ЗСУ броньовану інженерну машину Buffalo MPV, яку називають однією із найбезпечніших у світі.
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