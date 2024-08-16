Одна із найбезпечніших у світі: Міноборони допустило до постачання в ЗСУ броньовану інженерну машину Buffalo MPV

Про це повідомляє Міноборони.

Це інженерна машина армії США, виготовлена за технологією MRAP (від англ. Mine Resistant Ambush Protected - захист проти мін і засідок). Бронеавтомобіль Buffalo MPV називають одним з найбезпечніших у світі.

Його вікна захищені 15-сантиметровим куленепробивним склом, а бронекапсула виготовлена з композитної броні, додатково захищеної кумулятивними решітками. Машина оснащена 9-метровим маніпулятором з вмонтованою камерою і сенсорами для знешкодження вибухових засобів.

У Міністерстві кажуть, що Buffalo MPV - глибока модернізація бронеавтомобіля СASSPIR, який застосовували під час воєнних дій у Південній Африці з 1980-х, в Іраку та Афганістані. Наразі СASSPIR перебуває на озброєнні у арміях та силових структурах понад 10 країн світу.

"Показово, що за час експлуатації у бойових умовах у жодному бронеавтомобілі цієї моделі, що зазнав вибухів та обстрілів, не було жодного загиблого", - йдеться у повідомленні.