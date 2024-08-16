Одна із найбезпечніших у світі: Міноборони допустило до постачання в ЗСУ броньовану інженерну машину Buffalo MPV
Міністерство оборони України допустило до постачання в ЗСУ броньовану інженерну машину Buffalo MPV, яку називають однією із найбезпечніших у світі
Про це повідомляє Міноборони.
Це інженерна машина армії США, виготовлена за технологією MRAP (від англ. Mine Resistant Ambush Protected - захист проти мін і засідок). Бронеавтомобіль Buffalo MPV називають одним з найбезпечніших у світі.
Його вікна захищені 15-сантиметровим куленепробивним склом, а бронекапсула виготовлена з композитної броні, додатково захищеної кумулятивними решітками. Машина оснащена 9-метровим маніпулятором з вмонтованою камерою і сенсорами для знешкодження вибухових засобів.
У Міністерстві кажуть, що Buffalo MPV - глибока модернізація бронеавтомобіля СASSPIR, який застосовували під час воєнних дій у Південній Африці з 1980-х, в Іраку та Афганістані. Наразі СASSPIR перебуває на озброєнні у арміях та силових структурах понад 10 країн світу.
"Показово, що за час експлуатації у бойових умовах у жодному бронеавтомобілі цієї моделі, що зазнав вибухів та обстрілів, не було жодного загиблого", - йдеться у повідомленні.
- Міністерство оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ допустило до експлуатації близько 20 зразків бронемашин із захистом від мін і засідок.
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