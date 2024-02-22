Міноборони Канади опрацьовує можливості передачі Україні списаних ракет
Канада досі вивчає, наскільки корисними будуть для України списані авіаракети CRV7 та як безпечно транспортувати їх
Про це заявив міністр оборони Канади Біл Блер, повідомляє Укрінформ.
За його словами, Канада розглядала можливість передачі цих ракет Україні ще на початку повномасштабного вторгнення, "але на той час можливості України використати їх були вкрай обмеженими".
"Утім, згодом ми побачили, що українці знайшли геніальні способи застосування інших технологій, зокрема дронів, що, можливо, зробить ці боєприпаси корисними для них", - сказав Блер.
Він зазначив, що встановивши це, канадці "негайно розпочали процес визначення того, чи боєприпаси досі справні, і як їх можна безпечно транспортувати".
"Ми працюємо із українцями й нашими союзниками, аби упевнитися, що ці ракети можна з користю використати. Ця робота триває настільки швидко, наскільки можливо, адже потреба – нагальна", - підсумував міністр.
- Нагадаємо, канадські збройні сили мають на озброєнні 83 303 ракети CRV7, які були розроблені у 1980-х роках і зняті з озброєння на початку 2000-х. Три роки тому уряд підписав контракт на їх утилізацію протягом кількох років. Міністерство оборони Канади повідомило, що вони розглядають ці ракети як частину можливого майбутнього пакета військової допомоги, проте не всі ракети мають боєголовки. Все ж Україна закликає Канаду якомога швидше передати їй ці боєприпаси. Цю позицію підтримує і канадська опозиція.
- Очільник Головного управління розвідки Міноборони України закликав Канаду передати Україні списані ракети CRV7, зазначивши, що для обох сторін це буде виграшна ситуація.
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