Міноборони Канади опрацьовує можливості передачі Україні списаних ракет

Про це заявив міністр оборони Канади Біл Блер, повідомляє Укрінформ.

За його словами, Канада розглядала можливість передачі цих ракет Україні ще на початку повномасштабного вторгнення, "але на той час можливості України використати їх були вкрай обмеженими".

"Утім, згодом ми побачили, що українці знайшли геніальні способи застосування інших технологій, зокрема дронів, що, можливо, зробить ці боєприпаси корисними для них", - сказав Блер.

Він зазначив, що встановивши це, канадці "негайно розпочали процес визначення того, чи боєприпаси досі справні, і як їх можна безпечно транспортувати".

"Ми працюємо із українцями й нашими союзниками, аби упевнитися, що ці ракети можна з користю використати. Ця робота триває настільки швидко, наскільки можливо, адже потреба – нагальна", - підсумував міністр.