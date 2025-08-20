English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Міноборони отримає нуль гривень внаслідок перерозподілу бюджету, - нардепка Климпуш-Цинцадзе

Євген Козярін
20 серпня, 2025 середа
19:24
Війна з Росією Іванна Климпуш-Цинцадзе

Ганебно, що такі суми в 40 мільярдів гривень перерозподілені не на нагальні потреби захисту держави, а на те, що не стосується обороноздатності

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка України від "ЄС", голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Насправді просто обурливо спостерігати за тим, як під час такої великої війни, переглядаючи бюджет країни у війні, в результаті цього перегляду рівно 0 гривень отримає Міністерство оборони України. Це означає, що у бюджет закладені додаткові, якщо хочете, призи для окремих депутатів, які дали свої голоси за цей бюджет, чи цукерки, на так званий соцеконом", - заявила вона.

На її думку, це означає, що в цей бюджет закладені перерозподіли, які дозволятимуть не на основні цілі використовувати ті чи інші кошти. 

"Це означатиме, що далі в Україні пануватиме політична цензура в рамках єдиного марафону за гроші. На цей час навіть не українських платників податків, а наших партнерів, які допомагають фінансувати цю частину бюджету, яка не є безпековою чи оборонною, а одночасно наші нащадки будуть змушені віддавати ті кредити, за якими ми зараз беремо борг. І це означає, що збережені величезні витрати на якісь дороги, на якісь міфічні міжнародні проєкти інвестиційні і так далі, які не стосуються взагалі нашої обороноздатності і нашої спроможності на сьогодні захищатися і дійсно міцно стояти", - розповіла нардепка.

 Климпуш-Цинцадзе наголосила, що частину цих поправок і забаганок вдалося все-таки збити під час обговорення бюджету і під час підтвердження тих чи інших поправок. 

"Ну, зокрема, таки вдалося збити поправку, яка стосувалася цього надмірного і абсолютно космічного підвищення зарплат для представників і членів Рахункової палати України. Вони могли злетіти до 450 чи 400 тисяч гривень на місяць, це вдалося збити. Очевидно, для того, щоб "правильний аналіз" використання коштів інституціями, державними інституціями України", - заявила вона.

Нардепка зауважила, що це просто ганебно, що такі суми в 40 мільярдів перерозподілені не на нагальні потреби захисту держави.

 "А в той час, коли ми не можемо сказати, що ми маємо повноцінну чи повністю забезпечену на всі потреби підтримку військовим - обладнанням, зброєю від наших партнерів в тих обсягах, які нам потрібно на сьогодні. Тому, звичайно, це якась така абсолютно неприпустима історія. І до речі, бюджет був ухвалений, ці зміни до бюджету були ухвалені 229 голосами, дуже невеликою більшістю. Очевидно, оці милиці, групи ОПЗЖ, "Довіра", вони всі допомогли ухвалити це рішення. Очевидно, не існуючій більшості, тому що якби більшість дійсно існувала, то це б була та кількість голосів, яких в них вистачало б самим. Мається на увазі, монокоаліції не існує", - підсумувала Климпуш-Цинцадзе.

  • 20 серпня Верховна Рада підтримала зміни у бюджет 2025 року на 40 млрд грн. Йдеться про зміни до закону про державний бюджет, що передбачають перерозподіл 35 млрд грн.
Економіка
Верховна Рада
Міністерство оборони
ЗСУ
державний бюджет
