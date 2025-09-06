Міноборони про законопроєкт №13452: посилення відповідальності військових за непокору не буде
Міністерство оборони України підтримує позицію Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору
Відповідна заява українського оборонного відомства з'явилася ввечері у суботу, 6 вересня 2025 року.
"Запропоновані у законопроєкті зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру без урахування індивідуальних факторів", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Введення жорстких покарань може провалити мобілізацію: майор Влад Якушев про законопроєкти щодо посилення відповідальності для військових
Таким чином, Міноборони вважає, що законопроєкт №13452 потребує "доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ". "Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості. Міністерство послідовно виступає за те, щоб військові, які сьогодні боронять нашу країну, могли захистити свої права", - наголосили у МО.
Що кажуть у монобільшості
Комітет з питань правоохоронної діяльності у своєму висновку зазначив, що до другого читання з проєкту закону №13452 слід прибрати зокрема норми, які передбачають безальтернативність жорстокого покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 та залишити можливість призначення більш м’якого покарання, поінформувала речниця парламентської фракції "Слуги Народу" Юлія Палійчук.
"Виходимо з того, що текст законопроекту у первісному вигляді не був би підтриманий у парламентській залі", - наголосила вона.
- У пʼятницю, 5 вересня, на Майдані Незалежності у Києві пройшла акція протесту проти прийнятого у першому читанні законопроєкту №13452.
