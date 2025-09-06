Міноборони про законопроєкт №13452: посилення відповідальності військових за непокору не буде

Відповідна заява українського оборонного відомства з'явилася ввечері у суботу, 6 вересня 2025 року.

"Запропоновані у законопроєкті зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру без урахування індивідуальних факторів", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, Міноборони вважає, що законопроєкт №13452 потребує "доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ". "Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості. Міністерство послідовно виступає за те, щоб військові, які сьогодні боронять нашу країну, могли захистити свої права", - наголосили у МО.

Що кажуть у монобільшості

Комітет з питань правоохоронної діяльності у своєму висновку зазначив, що до другого читання з проєкту закону №13452 слід прибрати зокрема норми, які передбачають безальтернативність жорстокого покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 та залишити можливість призначення більш м’якого покарання, поінформувала речниця парламентської фракції "Слуги Народу" Юлія Палійчук.

"Виходимо з того, що текст законопроекту у первісному вигляді не був би підтриманий у парламентській залі", - наголосила вона.