Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Міноборони про законопроєкт №13452: посилення відповідальності військових за непокору не буде

Міноборони про законопроєкт №13452: посилення відповідальності військових за непокору не буде

Анатолій Буряк
6 вересня, 2025 субота
22:45
Війна з Росією

Міністерство оборони України підтримує позицію Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору

Зміст

Відповідна заява українського оборонного відомства з'явилася ввечері у суботу, 6 вересня 2025 року.

"Запропоновані у законопроєкті зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру без урахування індивідуальних факторів", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Введення жорстких покарань може провалити мобілізацію: майор Влад Якушев про законопроєкти щодо посилення відповідальності для військових

Таким чином, Міноборони вважає, що законопроєкт №13452 потребує "доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ". "Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості. Міністерство послідовно виступає за те, щоб військові, які сьогодні боронять нашу країну, могли захистити свої права", - наголосили у МО.

Що кажуть у монобільшості

Комітет з питань правоохоронної діяльності у своєму висновку зазначив, що до другого читання з проєкту закону №13452 слід прибрати зокрема норми, які передбачають безальтернативність жорстокого покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 та залишити можливість призначення більш м’якого покарання, поінформувала речниця парламентської фракції "Слуги Народу" Юлія Палійчук.

"Виходимо з того, що текст законопроекту у первісному вигляді не був би підтриманий у парламентській залі", - наголосила вона.

  • У пʼятницю, 5 вересня, на Майдані Незалежності у Києві пройшла акція протесту проти прийнятого у першому читанні законопроєкту №13452.
Теги:
Новини
Верховна Рада
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Слуга народу
Військові новини

газогін "Сила Сибіру"
Автор Дар'я Тарасова
5 вересня, 2025 п'ятниця
Будівництво "Сили Сибіру - 2" оцінюється у $25 млрд, Пекін відмовився інвестувати, - розвідка
російський диктатор Володимир Путін
Автор Ольга Бабишена
4 вересня, 2025 четвер
У ISW проаналізували, навіщо Путін запрошує Зеленського до Москви
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Автор Оксана Ліховід
4 вересня, 2025 четвер
Це дійсно дуже насторожило: Дикий прокоментував саміт у Пекіні
