Міноборони РФ запустило фейк про ліквідацію французьких "найманців" у Харкові

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Кремлівські пропагандисти поширюють фейк про те, що внаслідок російського удару по Харкову 16 січня загинули французькі найманці", - пише ЦПД.

У російському міноборони заявили, що внаслідок удару по Харкову нібито загинули понад 60 іноземних "найманців", переважно громадяни Франції.

МЗС Франції спростувало цю інформацію і наголосило, що країна не має найманців ні в Україні, ні деінде.