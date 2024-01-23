Міноборони РФ запустило фейк про ліквідацію французьких "найманців" у Харкові
Росія поширює фейковий наратив, нібито вони ліквідували французьких "найманців" у Харкові
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Кремлівські пропагандисти поширюють фейк про те, що внаслідок російського удару по Харкову 16 січня загинули французькі найманці", - пише ЦПД.
У російському міноборони заявили, що внаслідок удару по Харкову нібито загинули понад 60 іноземних "найманців", переважно громадяни Франції.
МЗС Франції спростувало цю інформацію і наголосило, що країна не має найманців ні в Україні, ні деінде.
- 16 січня дві ворожі ракети влучили в житловий район у центрі Харкова, поранивши 17 осіб.
- У вівторок, 23 січня, російська пропаганда поширювала нові фейки про роботу української ППО.
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