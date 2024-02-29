Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці на Курську область
Міністерство оборони Росії у четвер, 29 лютого, повідомило про нібито атаку українського безпілотника на Курську область
Про це пише міноборони РФ.
"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО буцімто знищила дрон у Курській області.
- Напередодні російське міністерство оборони заявило про нібито атаку безпілотника на Білгородську область. Там буцімто працювала ворожа ППО.
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