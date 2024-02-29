Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці на Курську область

Про це пише міноборони РФ.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО буцімто знищила дрон у Курській області.