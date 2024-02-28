У Росії заявили про нібито збиття БПЛА над Білгородською областю
Російське міністерство оборони заявило про нібито атаку безпілотника на Білгородську область. Там буцімто працювала ворожа ППО
Про це пише міноборони РФ.
"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається. що російська ППО нібито знищила БПЛА над Білгородською областю.
- У ніч на вівторок, 27 лютого, росіяни заявили про атаку безпілотників на Брянську і Білгородську області. Там начебто працювала російська ППО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.2 Купівля 38.2Продаж 38.75
- EUR Купівля 41.35Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе