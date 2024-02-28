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У Росії заявили про нібито збиття БПЛА над Білгородською областю

28 лютого, 2024 середа
06:40
Війна з Росією безпілотник, дрон

Російське міністерство оборони заявило про нібито атаку безпілотника на Білгородську область. Там буцімто працювала ворожа ППО

Про це пише міноборони РФ.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається. що російська ППО нібито знищила БПЛА над Білгородською областю.

  • У ніч на вівторок, 27 лютого, росіяни заявили про атаку безпілотників на Брянську і Білгородську області. Там начебто працювала російська ППО.
Теги:
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
Бєлгород
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