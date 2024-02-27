Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни звинуватили Україну в атаці безпілотників на дві області РФ

Росіяни звинуватили Україну в атаці безпілотників на дві області РФ

27 лютого, 2024 вiвторок
06:57
Війна з Росією безпілотник, дрон

У ніч на вівторок, 27 лютого, росіяни заявили про атаку безпілотників на Брянську і Білгородську області. Там начебто працювала російська ППО

Про це пише російське агентство ТАСС з посиланням на міноборони РФ.

Так, за їхніми словами, російські засоби ППО за ніч збили два начебто українські БПЛА над Брянською областю та один над Білгородською.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтвердив, що протиповітряна оборона начебто збила дрони у регіоні.

"Постраждалих і руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби", - заявив губернатор. 

  • Ввечері 26 лютого російська армія запустила по території України кілька груп "шахедів", а також атакувала східні області ракетами. На Дніпропетровщині збили ворожий безпілотник і дві ракети.
Теги:
Україна
Росія
ППО
безпілотник
Бєлгород
Читайте також:
Роберт де Ніро
24 лютого, 2024 субота
Роберт Де Ніро, Imagine Dragons та інші: понад 30 світових зірок звернулись до українців зі словами підтримки
Карта. Роботине_2002
26 лютого, 2024 понедiлок
Російська артилерія рівняє все: речник "Легіону Свободи" Денисов про ситуацію біля Роботиного на Запорізькому напрямку
26 лютого, 2024 понедiлок
МЗС Індії підтвердило, що індійці з армії РФ звертаються по допомогу для демобілізації: частину з них уже звільнили
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.18
    Купівля 38.18
    Продаж 38.69
  • EUR
    Купівля 41.3
    Продаж 42.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
27 лютого
08:14
бензин
Російський уряд з березня планує запровадити заборону на експорт бензину
08:05
OPINION
Віктор Бобиренко
Кварталівські заготовки на президентському подіумі
08:01
Інтерв’ю
Михайло Демків з ICU
"Багато економістів не враховують гроші США у прогнозах", — Михайло Демків
07:57
Оновлено
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила танк, 16 артсистем і 850 військових, - Генштаб
07:44
ЗСУ. ППО
Сили ППО за ніч знищили 11 "шахедів" і 2 російські ракети
07:17
Китай
Китай виступив проти втручання у внутрішні справи країн "під виглядом дотримання прав людин"
07:15
Радослав Сікорський
Голова МЗС Польщі закликав США терміново надати Україні боєприпаси
06:46
Мірча Джоане
У НАТО сумніваються, що невизнане Придністров'я "попроситься" до Росії найближчим часом
06:42
російські війська
Війська РФ повернули собі ініціативу на полі бою і готові до наступальних операцій, - ISW
06:20
Держдепартамент США
Українська влада може зробити більше для боротьби з корупцією, - речник Держдепу США
05:59
на фото Зеленський і Макрон
Франція долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС
05:38
Радослав Сікорський
Очільник МЗС Польщі Сікорський застеріг США від політики умиротворення Росії
05:16
Джо Байден
Байден заявив, що перемир'я у Газі може початись з наступного тижня
04:48
Марк Рютте
Нідерланди нададуть 100 млн євро на снаряди для України за чеською ініціативою
04:20
світ Алжир Африка іслам релігія суспільство
Найбільша в Африці та третя у світі: у столиці Алжиру відкрили нову мечеть
03:52
долар юань
Росія веде переговори з Китаєм щодо отримання кредитів у юанях, - Reuters
03:24
Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)
У Росії майже 40% громадян вважають війну проти України помилкою, - опитування
02:56
Президент Франції Емманюель Макрон
Макрон не виключив імовірність відправлення військ країн Заходу в Україну
02:28
Горілка "Путінка"
Росіяни встановили 7-річний рекорд споживання алкоголю
02:15
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія атакувала Україну кількома групами БПЛА і ракетами ввечері 26 лютого: працювала ППО в областях
01:46
Еммануель Макрон
Макрон оголосив про створення коаліції з постачання Україні далекобійного озброєння
01:19
дрон, БПЛА
У міноборони Молдови спростували, що дрон, який атакував Україну, був на їхній території
00:56
Кавова традиція кримських татар і затірка з Донеччини: список культурної спадщини України поповнили 4 елементи
00:28
Артем Довбик, Віктор Циганков, Жирона
Ла Ліга: Циганков розпочав розгром "Жирони" у матчі з "Райо Вальєкано"
00:20
У Британії викрали одяг і спорядження, призначені для навчання українських військових
2024, понедiлок
26 лютого
23:55
Дональд Трамп
Трамп оскаржує вирок суду про шахрайство, за яким він має сплатити $454 млн
23:27
Німеччина
Боєприпаси, 10 БПЛА Vector, 4 машини розмінування: Німеччина передала пакет допомоги Україні
23:18
російська пропаганда
Окупанти на ТОТ змінили "інформполітику" й використовують для пропаганди сучасні технології, - голова Запорізької ОВА
22:50
Оновлено
Поліція США - ілюстрація
Помер військовий, який підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні з криками "Звільніть Палестину"
22:41
Дональд Туск
Було б найбільшим ідіотизмом в історії наших народів, якби Україна та Польща зараз посварилися, - Туск
22:31
протести фермерів у Брюсселі 26 лютого
У центрі Брюсселя сталися сутички між фермерами-страйкарями й поліцією
22:01
навчання ЗСУ
У Польщі розпочались найбільші з часів холодної війни військові навчання Dragon-24
21:53
Ексклюзив
Роман Костенко
Кількість загиблих військовослужбовців ЗСУ потрібно було назвати давно, - полковник СБУ Костенко
21:46
Росіяни поширюють черговий фейк про "здачу Харкова". Терехов відреагував
21:32
Ексклюзив
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
Суспільство заслуговує почути, завдяки кому план контрнаступу ЗСУ був у Кремлі, - політолог Магда
21:09
Оновлено
на фото Володимир Зеленський біля телефону
"Головна тематика - все, що посилює нас у Європі": Зеленський звернувся до учасників саміту європейських лідерів у Парижі
21:08
КАБ, "Гром-Э2"
Від початку року російські літаки скинули на Україну 3203 КАБи, – Зеленський
21:01
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На Авдіївському напрямку за певний час лінія оборони ЗСУ може посунутися на захід. Колонка Сергія Згурця
20:27
Збір: 50 fpv-дронів для ЗСУ
20:25
Віктор Орбан і Тамаш Шуйок
Угорський парламент обрав нового президента 
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV