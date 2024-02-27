Росіяни звинуватили Україну в атаці безпілотників на дві області РФ
У ніч на вівторок, 27 лютого, росіяни заявили про атаку безпілотників на Брянську і Білгородську області. Там начебто працювала російська ППО
Про це пише російське агентство ТАСС з посиланням на міноборони РФ.
Так, за їхніми словами, російські засоби ППО за ніч збили два начебто українські БПЛА над Брянською областю та один над Білгородською.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтвердив, що протиповітряна оборона начебто збила дрони у регіоні.
"Постраждалих і руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби", - заявив губернатор.
- Ввечері 26 лютого російська армія запустила по території України кілька груп "шахедів", а також атакувала східні області ракетами. На Дніпропетровщині збили ворожий безпілотник і дві ракети.
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