Росіяни звинуватили Україну в атаці безпілотників на дві області РФ

Про це пише російське агентство ТАСС з посиланням на міноборони РФ.

Так, за їхніми словами, російські засоби ППО за ніч збили два начебто українські БПЛА над Брянською областю та один над Білгородською.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтвердив, що протиповітряна оборона начебто збила дрони у регіоні.

"Постраждалих і руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби", - заявив губернатор.