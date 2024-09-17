Міноборони розпочало перевірку харчування у військових частинах

Про це поінформувала пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням, до перевірок залучено представників Міноборони, ЗСУ, Державного оператора тилу, а також фахівців ветеринарної медицини.

"Інспекція охоплює всі ключові етапи – від умов зберігання продуктів на складах постачальників до безпосередньої організації процесу харчування у військових частинах, які виконують бойові завдання", – прокоментував заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Про результати всіх перевірок Міноборони обіцяє поінформував громадськість окремо.

У відомстві також додали, що такі перевірки здійснюватимуть регулярно в різних регіонах України без попередження військових частин і постачальників.