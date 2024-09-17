Міноборони розпочало перевірку харчування у військових частинах
Міністерство оборони України розпочало перевірку системи організації харчування військовослужбовців на північному, східному та південному напрямках
Про це поінформувала пресслужба відомства.
Згідно з повідомленням, до перевірок залучено представників Міноборони, ЗСУ, Державного оператора тилу, а також фахівців ветеринарної медицини.
"Інспекція охоплює всі ключові етапи – від умов зберігання продуктів на складах постачальників до безпосередньої організації процесу харчування у військових частинах, які виконують бойові завдання", – прокоментував заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Про результати всіх перевірок Міноборони обіцяє поінформував громадськість окремо.
У відомстві також додали, що такі перевірки здійснюватимуть регулярно в різних регіонах України без попередження військових частин і постачальників.
- Раніше цього місяця стало відомо, що закупівельна агенція Міністерства оборони "Державний оператор тилу" у 2025 році запустить пілотний проєкт нової моделі забезпечення харчуванням Збройних Сил України.
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