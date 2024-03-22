Міноборони розробляє для саперів протимінне взуття, що захищає від уламків
Міноборони розробляє спеціальні противибухові берці для саперів, які зменшать ризик травмування ніг під час розмінувань
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Наразі проводяться випробування таких противибухових берців.
Заступник міністра оборони Віталій Половенко зазначив, що це багатошарові берці з кевларовою (балістичною) устілкою. Таке взуття допоможе затримати уламки в підошві та запобігти серйозним травмуванням саперів.
За його словами, головна задача, яку має виконувати таке взуття – зберегти кінцівку. За попередніми вимогами, протимінні берці повинні запобігти уражаючому ефекту певних видів протипіхотних вибухових пристроїв.
"Наші спеціалісти з Центрального управління вивчають різні зразки такого взуття. Працюють над удосконаленням тактико-технічних характеристик. За результатами позитивних випробувань та затвердженого еталон-зразку таке протимінне взуття стане на забезпечення ЗСУ", - додав Половенко.
Фото: https://www.mil.gov.ua/
Фото: https://www.mil.gov.ua/
- Наразі на тестуванні перебуває нове антитепловізійне пончо від Міноборони, яке залишається непомітним для тепловізорів та приладів нічного бачення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.67 Купівля 38.67Продаж 39.17
- EUR Купівля 41.98Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе