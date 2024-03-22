Міноборони розробляє для саперів протимінне взуття, що захищає від уламків

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Наразі проводяться випробування таких противибухових берців.

Заступник міністра оборони Віталій Половенко зазначив, що це багатошарові берці з кевларовою (балістичною) устілкою. Таке взуття допоможе затримати уламки в підошві та запобігти серйозним травмуванням саперів.

За його словами, головна задача, яку має виконувати таке взуття – зберегти кінцівку. За попередніми вимогами, протимінні берці повинні запобігти уражаючому ефекту певних видів протипіхотних вибухових пристроїв.

"Наші спеціалісти з Центрального управління вивчають різні зразки такого взуття. Працюють над удосконаленням тактико-технічних характеристик. За результатами позитивних випробувань та затвердженого еталон-зразку таке протимінне взуття стане на забезпечення ЗСУ", - додав Половенко.

Фото: https://www.mil.gov.ua/

Фото: https://www.mil.gov.ua/