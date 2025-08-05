Міноборони запроваджує новий камуфляж для ЗСУ: перші партії вже у виробництві

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Це рішення ухвалили на запит головнокомандувача ЗСУ та після численних звернень від військових.

ММ-25 не замінює чинний камуфляж ММ-14 ("піксель"), а є додатковим варіантом, подібно до "оливи", "койота" чи ММ-16Ф. Уже оновлено технічну специфікацію тканин, і понад 10 виробників виявили інтерес до нового малюнка.

Мета – забезпечити військових спорядженням, яке краще відповідає бойовим умовам, і дати змогу українським виробникам легально постачати таку продукцію. У 2025 році заплановано пробні закупівлі по 20 тис. одиниць, аби протестувати новий камуфляж та виробничі потужності.

У Міноборони зазначили, що це сприятиме гнучкішому забезпеченню армії й розвитку вітчизняного виробництва.

"Ми розуміємо, що нові вимоги до речового забезпечення – це виклик як для замовника, так і для виробників. Після отримання запиту від військових ми ініціювали закупівлі за п’ятьма позиціями, які підпадають під ці оновлені стандарти. Наша мета – щоб військові отримали одяг, який відповідає їхнім реальним потребам, а виробники змогли якісно реалізувати ці замовлення", – зазначив директор програми речового майна ДОТ Микита Чічкан.