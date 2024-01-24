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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони за добу ліквідували 840 окупантів, 22 ракети та 61 артсистему, - Генштаб

24 січня, 2024 середа
07:58
Війна з Росією втрати росіян

Українські військові протягом минулої доби відбили 53 атаки ворога на 7 напрямках. Також Сили оборони знищили 840 окупантів і 61 артсистему

Про це 24 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росіїї станом на 24.01.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 378 660 (+840) осіб.
  • танків ‒ 6227 (+13) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 579 (+31) од.
  • артилерійських систем – 9008 (+61) од.
  • РСЗВ – 971 (+1) од.
  • засобів ППО ‒ 659 (+2) од.
  • літаків – 331 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6998 (+37) од.
  • крилатих ракет ‒ 1842 (+22) од.
  • кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
  • підводних човнів - 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 005  (+49) од.
  • спеціальної техніки ‒ 1416 (+7) од.

Зведення Генштабу: Минулої доби РФ завдала 48 ракетних і 112 авіаударів, ЗСУ відбили 53 атаки на 7 напрямках

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили атаку ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів в районах Ямполівки, Торського Донецької області та ще 2 атаки поблизу Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степове, Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили 4 атаки противника південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Росія завдала 48 ракетних і 112 авіаударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 200 різних об’єктів цивільної інфраструктури в Києві та Київській області, Харкові та Павлограді Дніпропетровської області.

Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 6 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено один ворожий дрон.

Авіаційних ударів зазнали: Козача Лопань, Липці, Гатище Харківської області; Макіївка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Серебрянка, Сіверськ, Богданівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області; Качкарівка, Милове, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

ЗСУ уразили 9 артилерійських засобів та станцію радіоелектронної боротьби противника

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет "Іскандер-М", 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 засобах ППО, 9 артилерійських засобах та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.

  • Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що окупаційні війська Росії нещодавно просунулися на північний схід від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька) та в районі Авдіївки.
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