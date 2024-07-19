Минулої доби українська ППО знищила 4 розвідувальні БПЛА "Орлан-10" і 3 Supercam
За минулу добу, 18 липня, українською протиповітряною обороною знищено сім розвідувальних БПЛА - чотири "Орлан-10" і три Supercam
Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ.
"За минулу добу, 18 липня 2024 року, на південному та східному напрямках протиповітряною обороною знищено сім розвідувальних БПЛА: чотири "Орлан-10" та три Supercam", - йдеться у звіті.
Фото: https://t.me/kpszsu
Фото: https://t.me/kpszsu
- Російська окупаційна армія протягом минулої доби, 18 липня, втратила на війні в Україні щонайменше 980 окупантів, 55 артилерійських систем і 5 танків.
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