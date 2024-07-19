Минулої доби українська ППО знищила 4 розвідувальні БПЛА "Орлан-10" і 3 Supercam

Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ.

"За минулу добу, 18 липня 2024 року, на південному та східному напрямках протиповітряною обороною знищено сім розвідувальних БПЛА: чотири "Орлан-10" та три Supercam", - йдеться у звіті.

Фото: https://t.me/kpszsu

Фото: https://t.me/kpszsu