Минулої ночі росіяни вперше випустили "калібри" з Азовського моря

Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, у ніч на 22 червня окупанти вперше випустили 4 ракети "Калібр" з акваторії Азовського моря.

"І це є важливим поворотним моментом, бо вони його використовують, вважаючи більш безпечною акваторією, ніж Чорне море. Тобто, вони відгороджуються боновими загородженнями у Керченській протоці й у такий спосіб намагаються тепер застосовувати свої надводні кораблі", - зазначив речник ВМС.

Плетенчук зауважив, що "вони (росіяни, - ред.), мабуть, забувають, що Азов теж досить недалеко від нас знаходиться".