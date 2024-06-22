Минулої ночі росіяни вперше випустили "калібри" з Азовського моря
Російська армія почала випускати ракети типу "Калібр" з Азовського моря, тому що вважає його акваторію безпечнішою, ніж Чорного моря
Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
За його словами, у ніч на 22 червня окупанти вперше випустили 4 ракети "Калібр" з акваторії Азовського моря.
"І це є важливим поворотним моментом, бо вони його використовують, вважаючи більш безпечною акваторією, ніж Чорне море. Тобто, вони відгороджуються боновими загородженнями у Керченській протоці й у такий спосіб намагаються тепер застосовувати свої надводні кораблі", - зазначив речник ВМС.
Плетенчук зауважив, що "вони (росіяни, - ред.), мабуть, забувають, що Азов теж досить недалеко від нас знаходиться".
- У ніч проти 22 червня російська окупаційна армія намагалася атакувати територію України 16 ракетами та 13 ударними БПЛА. Українські сили ППО знищили 25 повітряних цілей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе