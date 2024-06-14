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МКС розглядає кібератаки РФ проти України як потенційні воєнні злочини, - Reuters

14 червня, 2024 п'ятниця
19:24
Війна з Росією Міжнародний кримінальний суд ООН

Прокурори Міжнародного кримінального суду розглядають російські кібератаки на українську цивільну інфраструктуру як потенційні воєнні злочини

Зміст

Про це пише Reuters.

За інформацією джерела видання, слідство вивчає атаки на українську інфраструктуру, які ставили під загрозу життя людей, перериваючи електро- і водопостачання, зв'язок з аварійними службами та мобільні сервіси, які попереджають про повітряну тривогу.

Зокрема за даними агенства, наразі розслідують щонайменше чотири великі атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Зазначається, що кібератаки, які розглядає МКС можуть сягати аж до 2015 року.

Водночас прокуратура Міжнародного кримінального суду відмовилася від коментарів, проте раніше заявляла, що має юрисдикцію розслідувати кіберзлочини, пише Reuters.

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Теги:
Світ
Кримінал
Росія
російська армія
воєнні злочини Росії
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