МКС розглядає кібератаки РФ проти України як потенційні воєнні злочини, - Reuters
Прокурори Міжнародного кримінального суду розглядають російські кібератаки на українську цивільну інфраструктуру як потенційні воєнні злочини
Про це пише Reuters.
За інформацією джерела видання, слідство вивчає атаки на українську інфраструктуру, які ставили під загрозу життя людей, перериваючи електро- і водопостачання, зв'язок з аварійними службами та мобільні сервіси, які попереджають про повітряну тривогу.
Зокрема за даними агенства, наразі розслідують щонайменше чотири великі атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Зазначається, що кібератаки, які розглядає МКС можуть сягати аж до 2015 року.
Водночас прокуратура Міжнародного кримінального суду відмовилася від коментарів, проте раніше заявляла, що має юрисдикцію розслідувати кіберзлочини, пише Reuters.
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