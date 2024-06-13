Після підриву Каховської ГЕС росіяни планують заповнити зрошувальні канали артезіанською водою, - Федоров
Росія планує заповнювати зрошувальні канали артезіанською водою після того, як у червні минулого року підірвала дамбу Каховської ГЕС. Такі дії можуть стати причиною вичерпання запасів підземних вод
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Загарбники збираються ліквідувати наслідки вчиненого ними екоциду - підриву дамби Каховської ГЕС - за рахунок ще страшнішого злочину. Заявили, що заповнюватимуть зрошувальні канали артезіанською водою", - інформує він.
Федоров підкреслив, що в майбутньому наслідком таких дій окупантів може стати вичерпання запасів підземних вод. Таким чином населення півдня області може залишитися без водопостачання.
"Таким рішенням окупанти руйнують систему підземних вод і вчиняють черговий екоцид на ТОТ", - наголошує глава Запорізької ОВА.
- Нагадаємо, 5 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Влада та волонтери з усієї України почали терміново евакуйовувати людей із територій, що знаходяться поруч. Підрив ГЕС призвів до численних людських жертв, серйозних екологічних наслідків та вплинув на безпеку Запорізької атомної електростанції. Українська сторона переконана, що ці дії окупантів мали на меті створення хаосу та були спрямовані на затримку Сил оборони України. Читайте далі у матеріалі Еспресо.
- 5 червня 2024 року генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що є проєкт будівництва тимчасової гідроспоруди на місці зруйнованої російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції. Такі проєкти тимчасових гідроспоруд уже є, і гідроенергетики чекають деокупації територій, щоб мати можливість стати до роботи.
- 6 червня стало відомо, що відбудувати зруйновану росіянами Каховську гідроелектростанцію можна буде через 6-7 років після деокупації.
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