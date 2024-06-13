Після підриву Каховської ГЕС росіяни планують заповнити зрошувальні канали артезіанською водою, - Федоров

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Загарбники збираються ліквідувати наслідки вчиненого ними екоциду - підриву дамби Каховської ГЕС - за рахунок ще страшнішого злочину. Заявили, що заповнюватимуть зрошувальні канали артезіанською водою", - інформує він.

Федоров підкреслив, що в майбутньому наслідком таких дій окупантів може стати вичерпання запасів підземних вод. Таким чином населення півдня області може залишитися без водопостачання.

"Таким рішенням окупанти руйнують систему підземних вод і вчиняють черговий екоцид на ТОТ", - наголошує глава Запорізької ОВА.