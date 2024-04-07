Мобілізація в РФ: Гуменюк розповіла, хто на окупованих територіях вже "на олівці" у росіян

Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Критичної зміни нема, вони продовжують системну роботу зі збору даних. Вони зараз формують мобілізаційні ресурси. Тобто та проголошена мобілізація на 300 тис. осіб, вона може торкнутися цілком і тимчасово окупованих територій і їх населення. Тому люди, які вже подались у списки виборців під час "виборів", вони вже "на олівці", - зазначила вона.

За її словами, дані цих людей обліковуються як додатковий ресурс.

"Вони їх збирають у так звані "загони територіальної оборони", - заявила речниця.