Мобілізація в РФ: Гуменюк розповіла, хто на окупованих територіях вже "на олівці" у росіян
Мешканців тимчасово окупованих територій, які голосували на "виборах Путіна", окупанти взяли "на олівець" і збирають їх у так звані загони тероборони
Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Критичної зміни нема, вони продовжують системну роботу зі збору даних. Вони зараз формують мобілізаційні ресурси. Тобто та проголошена мобілізація на 300 тис. осіб, вона може торкнутися цілком і тимчасово окупованих територій і їх населення. Тому люди, які вже подались у списки виборців під час "виборів", вони вже "на олівці", - зазначила вона.
За її словами, дані цих людей обліковуються як додатковий ресурс.
"Вони їх збирають у так звані "загони територіальної оборони", - заявила речниця.
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