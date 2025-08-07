Молодій дівчині загрожує ампутація кінцівки: депутатка Запорізької райради Сисоєва розповіла про стан поранених під час атаки на базу відпочинку
6 серпня росіяни завдали авіаційного удару по базі відпочинку в Запорізькому районі, є загиблі, понад 10 людей отримали поранення, серед них діти. Стали відомі подробиці загибелі людей
Про це розповіла депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва в етері Еспресо.
"Станом на ранок ще не повідомили, в якому стані люди, які в лікарнях, є тільки інформація та, що була і на вчора, що 12 постраждалих, на жаль, двоє загиблих. Шістьом людям одразу надавали допомогу вже безпосередньо в лікарні, у них були операції. Станом на вчора, на вечір, було відомо, що троє людей досі перебувають у тяжкому стані, серед них 17-річний хлопчик. На жаль, двоє людей загинули, і вчора вже стали відомі обставини гибелі, тому що це дійсно терористичний акт, який сколихнув усе Запоріжжя. Друзі і рідні почали ділитися деталями загибелі. Так стало відомо, що один загиблий це хлопець, який перебував на базі відпочинку разом зі своєю сестрою та з її коханим. І ось коли пролунав перший вибух, а я нагадаю, що росіяни випустили 4 ФАБи по базі відпочинку, хлопці пішли подивитися, що сталося з автівками, і от на місці цей юнак загинув", - розповіла вона.
Аліса Сисоєва розповіла, що дівчині загрожує ампутація. Її хлопець також перебуває в реанімації.
"Дівчина отримала важкі поранення, вчора повідомляла її подруга, що вона під загрозою ампутації кінцівки, а її хлопець перебуває в реанімації. Друга загибла людина - це також серед тих, хто вчора вийшов подивитися після першого удару, в якому стані перебувають їхні автівки", - додала депутатка.
- Вранці 6 серпня росіяни обстріляли з авіації Запорізьку область, унаслідок чого загинули люди.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.32 Купівля 41.32Продаж 41.85
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.57
- Актуальне
- Важливе