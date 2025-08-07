Молодій дівчині загрожує ампутація кінцівки: депутатка Запорізької райради Сисоєва розповіла про стан поранених під час атаки на базу відпочинку

Про це розповіла депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва в етері Еспресо.

"Станом на ранок ще не повідомили, в якому стані люди, які в лікарнях, є тільки інформація та, що була і на вчора, що 12 постраждалих, на жаль, двоє загиблих. Шістьом людям одразу надавали допомогу вже безпосередньо в лікарні, у них були операції. Станом на вчора, на вечір, було відомо, що троє людей досі перебувають у тяжкому стані, серед них 17-річний хлопчик. На жаль, двоє людей загинули, і вчора вже стали відомі обставини гибелі, тому що це дійсно терористичний акт, який сколихнув усе Запоріжжя. Друзі і рідні почали ділитися деталями загибелі. Так стало відомо, що один загиблий це хлопець, який перебував на базі відпочинку разом зі своєю сестрою та з її коханим. І ось коли пролунав перший вибух, а я нагадаю, що росіяни випустили 4 ФАБи по базі відпочинку, хлопці пішли подивитися, що сталося з автівками, і от на місці цей юнак загинув", - розповіла вона.

Аліса Сисоєва розповіла, що дівчині загрожує ампутація. Її хлопець також перебуває в реанімації.

"Дівчина отримала важкі поранення, вчора повідомляла її подруга, що вона під загрозою ампутації кінцівки, а її хлопець перебуває в реанімації. Друга загибла людина - це також серед тих, хто вчора вийшов подивитися після першого удару, в якому стані перебувають їхні автівки", - додала депутатка.