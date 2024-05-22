Морські дрони СБУ відтепер оснащені системами "Град", - ЗМІ
Морські дрони СБУ Sea Baby відтепер оснащені реактивними системами залпового вогню "Град" і вже активно знищують ворожі цілі
Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на власні джерела.
"Наш Sea Baby - це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди, ефективно", - заявили у спецслужбі.
"Суспільне" також показало ексклюзивні фото з випробувань Sea Baby раніше взимку та безпосередньо з виробництва дронів.
Фото: Суспільне
Фото: СуспільнеВидання зазначається, що позаминулої ночі Sea Baby СБУ спільно з ВМСУ ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі.
- Нагадаємо, Військово-Морські сили України 19 травня повідомили про знищення російського морського тральщика "Ковровець".
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