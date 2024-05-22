Морські дрони СБУ відтепер оснащені системами "Град", - ЗМІ

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на власні джерела.

"Наш Sea Baby - це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди, ефективно", - заявили у спецслужбі.

"Суспільне" також показало ексклюзивні фото з випробувань Sea Baby раніше взимку та безпосередньо з виробництва дронів.

Фото: Суспільне

Фото: СуспільнеВидання зазначається, що позаминулої ночі Sea Baby СБУ спільно з ВМСУ ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі.