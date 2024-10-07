Московський суд засудив 72-річного американця до майже 7 років тюрми за "участь в українській ТрО"

Про це повідомляє російське видання "Медиазона".

Суд ухвалив рішення конфіскувати у американця 142 300 грн.

Прокуратура просила засудити Габбарда на 7 років колонії.

Зазначається, що справу проти пенсіонера розглядали у закритому режимі, а Габбард нібито визнав провину.

Пропагандистське видання "РИА Новости" писало, що слідство вважає, що Габбард проживав в Україні з 2014 року, а в лютому 2022 року вступив у територіальну оборону міста Ізюм і отримував зарплатню не менше тисячі доларів. Через два місяці він потрапив до російського полону.

Сестра Габбарда Патриція Фокс розповіла Reuters, що пенсіонер працював викладачем англійської мови у різних країнах, у тому числі в Японії та на Кіпрі, в Україну він теж приїхав викладати.

Фокс і ще один анонімний родич Габбарда висловили сумніви, що він міг визнати провину, оскільки навряд чи в такому віці б узяв до рук зброю, та й загалом начебто мав, скоріше, проросійські погляди.