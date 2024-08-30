"Москва завжди прагнула якнайшвидшого завершення війни": фейки і маніпуляції росЗМІ за 29 серпня

За версією ЦПД при РНБО України, 29 серпня російські пропагандисти поширили дезінформацію і фейк.

Дезінформація: Речниця МЗС РФ Захарова заявила: "Москва завжди прагнула якнайшвидшого завершення конфлікту в Україні".

Спростування: Чергова невдала спроба зобразити РФ та особисто Путіна як миротворців та звинуватити Захід в ескалації війни. Насправді продовження війни прагнуть саме Росія та її керівник.

Фейк: Ворожий TG-канал "Роман Алехин" поширив допис: "ЗСУ в РФ займаються мародерством. При цьому вивозять не лише побутову техніку: пральні машини, мікрохвильові печі, телевізори та інше, а й навіть випилюють пластикові вікна, а також тягнуть одяг".

Спростування: Звісно, жодних доказів роспропагандисти не надають. Мета росіян - дискредитувати військових ЗСУ, які дотримуються міжнародного гуманітарного права, Женевських та Гаазьких конвенцій.