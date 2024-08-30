"Москва завжди прагнула якнайшвидшого завершення війни": фейки і маніпуляції росЗМІ за 29 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які російські медіа запустили 29 серпня
За версією ЦПД при РНБО України, 29 серпня російські пропагандисти поширили дезінформацію і фейк.
Дезінформація: Речниця МЗС РФ Захарова заявила: "Москва завжди прагнула якнайшвидшого завершення конфлікту в Україні".
Спростування: Чергова невдала спроба зобразити РФ та особисто Путіна як миротворців та звинуватити Захід в ескалації війни. Насправді продовження війни прагнуть саме Росія та її керівник.
Фейк: Ворожий TG-канал "Роман Алехин" поширив допис: "ЗСУ в РФ займаються мародерством. При цьому вивозять не лише побутову техніку: пральні машини, мікрохвильові печі, телевізори та інше, а й навіть випилюють пластикові вікна, а також тягнуть одяг".
Спростування: Звісно, жодних доказів роспропагандисти не надають. Мета росіян - дискредитувати військових ЗСУ, які дотримуються міжнародного гуманітарного права, Женевських та Гаазьких конвенцій.
- Раніше світові ЗМІ ширили фейк, що Білорусь може приєднатися до РФ, щоб покласти край маріонетковій війні США в Україні.
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