Може статися в окремих регіонах: експертка з енергетики Войціцька про загрозу блекауту для всієї України

Про це в етері Еспресо розповіла Вікторія Войціцька, членкиня наглядової ради аналітичного центру WE BUILD UKRAINE.

"Щодо ймовірності загального блекауту для України, то при дуже масованому ударі, при розділі української енергосистеми на окремі острови, щоб потім ударити по окремих об'єктах, - це може статися. Але блекаути можуть статися в окремих регіонах. Я не вірю в те, що буде загально українській блекаут, як свого часу був 26 листопада 2022 року. Але питання полягає у тому, що наша енергосистема розділена на дві - та, яка живить Лівобережжя, і та, яка живить Правобережжя", - прокоментувала експертка.

За її словами, станом на зараз у нас ситуація, в якій більше електроенергії, генеруючих потужностей на Правому березі, ніж на Лівому. А на Лівому березі України розташовані промислові центри, яким потрібна електроенергія, щоб хоча б підтримувати мінімальний рівень виробництва. У Правого берега є більші можливості, адже там атомні електростанції, які контролює Україна, та й інші види генерації для перекриття попиту.

"Однак ми маємо і третій компонент проблеми - великі втрати по газовидобутку. Газ, який ми використовуємо для опалення, сьогодні у недостатньому об'ємі для того, щоб забезпечити всі наші потреби, особливо у великих містах. Також ще сюди додаються атаки по теплоцентралях, по тих об'єктах, які в містах генерують тепло для обігріву наших осель. Якщо нема достатнього тепла, ми вмикаємо електроприлади, що дає додаткове навантаження на нашу енергосистему, в результаті чого і починають вводитися графіки відключення електроенергії. Енергосистеми працюють в екстреному режимі. Складна ситуація", - резюмувала Войціцька.