Вночі ворог атакував три обʼєкти енергетики на Чернігівщині, в області продовжують діяти графіки відключень, - ОВА
Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру на Чернігівщині, в області діють аварійні та погодинні графіки відключень електроенергії
Про це в етері Еспресо розповів радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван.
"Ціль ворога за добу на Чернігівщині знову ж таки наші енергетика. Також ворог атакував центр Новгород-Сіверського, зокрема, лікарню, будинки й навчальний заклад. Вночі ворог знову атакував три обʼєкти енергетичної інфраструктури у прикордонних громадах. Зараз діють аварійні відключення", - розповів Подорван.
Радник начальника ОВА закликав громадян споживати електроенергію ощадливо, адже, зараз разом зі складною ситуацією на Чернігівщині додались й інші області в Україні після масованої ворожої атаки.
"Наші енергетики працюють цілодобово, щоб повернути людям світло. Наразі в області діють графіки відключень - погодинні й аварійні. Розуміємо, що мережі зараз перевантажені. Адже, на нашу складну ситуацію наклалась й складна ситуація в інших областях. Тому звертаємось до людей, щоб споживали електроенергію ощадливо", - підсумував він.
- Уночі проти вівторка 21 жовтня російська окупаційна армія запустила по Україні ударні безпілотники та керовані авіабомби. В Харкові 9 людей постраждали. На Чернігівщині знеструмлення.
- У вівторок, 21 жовтня, російські війська близько 20 разів вдарили безпілотниками по Новгород-Сіверському Чернігівської області. Внаслідок атаки четверо людей загинуло
- У середу, 22 жовтня, в низці регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії після російської атаки
- Біла Церква
