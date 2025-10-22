Вночі ворог атакував три обʼєкти енергетики на Чернігівщині, в області продовжують діяти графіки відключень, - ОВА

Про це в етері Еспресо розповів радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван.

"Ціль ворога за добу на Чернігівщині знову ж таки наші енергетика. Також ворог атакував центр Новгород-Сіверського, зокрема, лікарню, будинки й навчальний заклад. Вночі ворог знову атакував три обʼєкти енергетичної інфраструктури у прикордонних громадах. Зараз діють аварійні відключення", - розповів Подорван.

Радник начальника ОВА закликав громадян споживати електроенергію ощадливо, адже, зараз разом зі складною ситуацією на Чернігівщині додались й інші області в Україні після масованої ворожої атаки.

"Наші енергетики працюють цілодобово, щоб повернути людям світло. Наразі в області діють графіки відключень - погодинні й аварійні. Розуміємо, що мережі зараз перевантажені. Адже, на нашу складну ситуацію наклалась й складна ситуація в інших областях. Тому звертаємось до людей, щоб споживали електроенергію ощадливо", - підсумував він.