РФ завдала близько 20 ударів БПЛА по Новгород-Сіверському на Чернігівщині: 4 людей загинули, 7 - постраждали
У вівторок, 21 жовтня, російські війська близько 20 разів вдарили безпілотниками по Новгород-Сіверському Чернігівської області. Внаслідок атаки четверо людей загинуло
Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.
О 16:40 очільник ОВА поінформував, що Новгород-Сіверський зазнав масованої атаки "шахедами", у місті зафіксовано близько 20 прильотів.
Наразі відомо, що внаслідок ударів загинуло четверо людей - двоє чоловіків і двоє жінок. Також у місті багато руйнувань.
"Попередньо, семеро постраждалих. Це ті, хто вже звернувся за медичною допомогою. Серед них - дитина, 10-річна дівчинка, її транспортують до дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості", - зазначив Чаус.
- У ніч на 21 жовтня Росія завдала удару по Україні, використовуючи ударні дрони та керовані авіабомби. У Харкові поранено дев’ятеро людей, на Чернігівщині - частина області залишилась без світла.
- Біла Церква
