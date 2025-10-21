Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією РФ завдала близько 20 ударів БПЛА по Новгород-Сіверському на Чернігівщині: 4 людей загинули, 7 - постраждали

РФ завдала близько 20 ударів БПЛА по Новгород-Сіверському на Чернігівщині: 4 людей загинули, 7 - постраждали

Марія Музиченко
21 жовтня, 2025 вiвторок
18:20
Війна з Росією

У вівторок, 21 жовтня, російські війська близько 20 разів вдарили безпілотниками по Новгород-Сіверському Чернігівської області. Внаслідок атаки четверо людей загинуло

Зміст

Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

О 16:40 очільник ОВА поінформував, що Новгород-Сіверський зазнав масованої атаки "шахедами", у місті зафіксовано близько 20 прильотів.

Наразі відомо, що внаслідок ударів загинуло четверо людей - двоє чоловіків і двоє жінок. Також у місті багато руйнувань.

"Попередньо, семеро постраждалих. Це ті, хто вже звернувся за медичною допомогою. Серед них - дитина, 10-річна дівчинка, її транспортують до дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості", - зазначив Чаус.

  • У ніч на  21 жовтня Росія завдала удару по Україні, використовуючи ударні дрони та керовані авіабомби. У Харкові поранено дев’ятеро людей, на Чернігівщині - частина області залишилась без світла.
Володимир Зеленський
Автор Марія Науменко
20 жовтня, 2025 понедiлок
Зеленський оцінив перспективи завершення війни в Україні найближчим часом
ЗАЕС
Автор Євген Козярін
18 жовтня, 2025 субота
Запорізьку АЕС можуть під'єднати до української та російської енергосистеми одночасно, - ексміністр Плачков
Автор Вадим Денисенко
21 жовтня, 2025 вiвторок
"Нас обдурили". Росіяни почали зривати зустріч у Будапешті
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
21 жовтня
20:03
OPINION
Стежка вузька, а капканів дедалі більшає
19:46
РЖД
У Росії підірвали залізницю за сполученням Псков - Санкт-Петербург, зупинено військову логістику, - ЗМІ
19:33
супутниковий знімок
Чехія подарує Україні супутник для спостереження за Землею
19:20
вибух, ракетна атака
СБУ знищила 2 літаки, які перехоплювали українські дрони
19:09
Дональд Трамп
Трамп пригрозив ХАМАС "швидким і жорстким кінцем" у разі порушення перемир'я
18:44
Трамп і Путін
Зустрічі Трампа і Путіна найближчим часом не буде, підготовку саміту у Будапешті зупинили, - ЗМІ
18:44
вогонь, полум'я, пожежа
В Угорщині спалахнула пожежа на заводі, який переробляє російську нафту
18:42
Ексклюзив
Великі шанси, що зустріч у Будапешті не відбудеться, - Рибачук
18:02
OPINION
Пропозиція Путіна віддати Донбас образлива навіть для Трампа
17:59
грузія
Росія відправила першу нафту на новий НПЗ "Кулеві" в Грузії
17:54
Ексклюзив
Пендзин
Навряд чи уряд та НБУ підуть на девальвацію гривні, - економіст Пендзин
17:46
фейкові новини, fake news
Держдума у відповідь на депортацію росіян з Латвії поширила фейки про "суїциди через нездачу іспитів", - ЦПД
17:39
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна готує нові оборонні домовленості для посилення бойової авіації та власного ВПК
17:17
Аналітика
наземний роботизований комплекс "Рись PRO"
Як еволюціонують дрони  та бойові роботи: ТОП-5 проривних рішень української "оборонки" в жовтні
17:04
Огляд
Як ім'я "торговця смертю" стало символом людської величі: 192 роки від народження Альфреда Нобеля
17:04
Оновлено
Ексдиректору Молодого театру Білоусу оголосили підозру в сексуальному насильстві над студентками - він усе заперечує
16:52
Швеція
Швеція виділить €35 млн для допомоги й відновлення України
16:46
Володимир Кудрицький
ДБР проводить обшуки у колишнього очільника Укренерго Володимира Кудрицького – ЗМІ
16:37
каса банку
Через обстріли енергетики у деяких містах банківська система переходить на режим POWER BANKING: що це означає
16:27
ВР збільшила витрати на оборону на 324 млрд грн
16:24
Україна ЄС
Вступ України до ЄС: громадські організації підготували "тіньовий звіт" із понад 500 рекомендаціями
16:22
ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті зафіксували 108 боїв, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 41 атаку
16:15
Партнерський матеріал
Забезпечення фронту інноваціями
Забезпечення фронту інноваціями: українська авіакомпанія передала необхідне обладнання захисникам Харківщини
16:06
OPINION
Крах "непереможної" ППО: після атак українських БПЛА РФ шукає С-400 у Туреччині
16:04
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
"Ярлик для легітимізації агресії": ЦПД заявило про поширення Лавровим фейків про "мир" і "нацистів" в Україні
16:04
Угорщина не блокуватиме новий пакет санкцій ЄС проти РФ, – МЗС
16:02
Дональд Трамп і Ентоні Албанезе
Трамп уклав угоду з Австралією щодо рідкоземельних мінералів для боротьби з Китаєм
15:59
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:27
Telegram
РФ створила фейковий месенджер telegram, аби стежити за громадянами, - ЦПД
14:13
Ексклюзив
НАТО Steadfast Noon
Експерт про ядерні навчання НАТО Steadfast Noon 2025: російські дрони і підводні човни стали "вакциною" проти європейського пацифізму
14:01
OPINION
Демонстрація мап вже не допоможе. Треба демонструвати особистий успіх
13:57
"РФ намагається зістрибнути з дипломатії": Зеленський закликав до посилення тиску на Москву після блекауту в Чернігові
13:29
Тетяна Бережна
Верховна Рада проголосувала за призначення Тетяни Бережної очільницею Мінкульту
13:19
Огляд
міжнародний огляд
Європа має дати Україні все, що допоможе тиснути на Росію, а Британія вже виділила мільйони на швидке розгортання сил у разі перемир'я. Акценти світових ЗМІ 21 жовтня
13:16
Оновлено
Рубіо, Лавров
Саміт Трампа й Путіна в Будапешті під загрозою: у РФ заявили про відсутність чітких термінів зустрічі та згадали про "першопричини конфлікту"
12:54
Радослав Сікорський
Польща не може гарантувати, що не зупинить літак Путіна у своєму просторі для арешту за ордером МКС, - глава МЗС Сікорський
12:42
Україна ЄС
"Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів": спільна заява Зеленського та лідерів ЄС
12:37
Оновлено
Верховна Рада
ВР проголосувала за продовження воєнного стану й загальної мобілізації на 90 днів
12:02
OPINION
Як Євросоюз може боротися з російськими КАБами
11:49
Валерій Залужний
Намагались отримати вигоду як від Заходу, так і від Росії: Залужний вважає, що війна в Україні є наслідком помилок влади у 90-х роках
Більше новин
