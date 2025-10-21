РФ завдала близько 20 ударів БПЛА по Новгород-Сіверському на Чернігівщині: 4 людей загинули, 7 - постраждали

Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

О 16:40 очільник ОВА поінформував, що Новгород-Сіверський зазнав масованої атаки "шахедами", у місті зафіксовано близько 20 прильотів.

Наразі відомо, що внаслідок ударів загинуло четверо людей - двоє чоловіків і двоє жінок. Також у місті багато руйнувань.

"Попередньо, семеро постраждалих. Це ті, хто вже звернувся за медичною допомогою. Серед них - дитина, 10-річна дівчинка, її транспортують до дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості", - зазначив Чаус.