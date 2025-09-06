"Можуть готувати нові наступальні дії": на Запорізькому напрямку РФ збільшує перевезення боєкомплекту, - "Атеш"
На Запорізькому напрямку партизани фіксують збільшення перевезення бойового комплекту росіянами, що може свідчити про підготовку ними наступальних дій
Про це повідомив рух "Атеш".
"Останнім часом агенти "Атеш" повідомляють про те, що російські війська можуть готувати нові наступальні дії на Запорізькому напрямку. У районі Урзуфа (46.9221310, 37.1135310) зафіксована підвищена активність противника, пов'язана з перекиданням боєкомплекту", – зауважують партизани.
За словами "Атеш", його спостерігачі помічають російські колони з боєприпасами, які курсують по аналогічним маршрутам щодня. Водночас збільшилася і кількість транспорту, що підвозять окупантам снаряди й ракети.
"Крім того, виявлено нові точки розвантаження, що може свідчити про створення тимчасових складів у прифронтовій зоні", – додали в матеріалі.
- 2 вересня в Донецькій області партизани руху "Атеш" здійснили диверсію неподалік Дебальцевого, внаслідок чого було зірвано постачання російських військ на Донецькому напрямку.
