"Можуть готувати нові наступальні дії": на Запорізькому напрямку РФ збільшує перевезення боєкомплекту, - "Атеш"

Про це повідомив рух "Атеш".

"Останнім часом агенти "Атеш" повідомляють про те, що російські війська можуть готувати нові наступальні дії на Запорізькому напрямку. У районі Урзуфа (46.9221310, 37.1135310) зафіксована підвищена активність противника, пов'язана з перекиданням боєкомплекту", – зауважують партизани.

За словами "Атеш", його спостерігачі помічають російські колони з боєприпасами, які курсують по аналогічним маршрутам щодня. Водночас збільшилася і кількість транспорту, що підвозять окупантам снаряди й ракети.

"Крім того, виявлено нові точки розвантаження, що може свідчити про створення тимчасових складів у прифронтовій зоні", – додали в матеріалі.