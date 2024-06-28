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"Мусимо не забувати про обв’язки": Сирський привітав українців з Днем Конституції, закликавши вступати у військо

28 червня, 2024 п'ятниця
10:19
Війна з Росією Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський

Головком ЗСУ Олександр Сирський привітав українців з Днем Конституції і закликав усіх громадян ставати до лав Сил оборони

Зміст

Про це він написав у телеграм.

"Насамперед, вітаю українських захисників і захисниць, які боронять незалежність, державний суверенітет, недоторканність наших кордонів. Дякую вам, дорогі воїни! Саме завдяки вам ми сьогодні можемо відзначати це велике національне свято, маючи власну державу", - наголосив Сирський.

Головком підкреслив, що українці - волелюбний народ. Він заявив, що, мабуть, жоден народ у світі так жертовно не бореться за власну свободу і власні права.

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Втім, Сирський наголосив, що варто пам’ятати, що Конституція передбачає не лише права і свободи, але й покладає на кожного громадянина України обов’язки.

Він нагадав, що стаття 65 Конституції України встановлює, що Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. 

"Це стаття Конституції України особливо символічна і важлива зараз, в час повномасштабної російської агресії. Шануючи права - мусимо не забувати про обв’язки. Ніхто крім нас не захистить Україну! Тому, закликаю усіх громадян ставати до лав Сил оборони!" - закликав головком ЗСУ.

  • Сьогодні, 28 червня, президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції, нагадавши, що першим словом першої статті є "Україна".
Теги:
Суспільство
Україна
ЗСУ
Конституція України
Військові новини
Олександр Сирський
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