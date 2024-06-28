"Мусимо не забувати про обв’язки": Сирський привітав українців з Днем Конституції, закликавши вступати у військо
Головком ЗСУ Олександр Сирський привітав українців з Днем Конституції і закликав усіх громадян ставати до лав Сил оборони
Про це він написав у телеграм.
"Насамперед, вітаю українських захисників і захисниць, які боронять незалежність, державний суверенітет, недоторканність наших кордонів. Дякую вам, дорогі воїни! Саме завдяки вам ми сьогодні можемо відзначати це велике національне свято, маючи власну державу", - наголосив Сирський.
Головком підкреслив, що українці - волелюбний народ. Він заявив, що, мабуть, жоден народ у світі так жертовно не бореться за власну свободу і власні права.
Читайте також: День Конституції України: чи буде вихідний, історія та запровадження свята
Втім, Сирський наголосив, що варто пам’ятати, що Конституція передбачає не лише права і свободи, але й покладає на кожного громадянина України обов’язки.
Він нагадав, що стаття 65 Конституції України встановлює, що Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
"Це стаття Конституції України особливо символічна і важлива зараз, в час повномасштабної російської агресії. Шануючи права - мусимо не забувати про обв’язки. Ніхто крім нас не захистить Україну! Тому, закликаю усіх громадян ставати до лав Сил оборони!" - закликав головком ЗСУ.
- Сьогодні, 28 червня, президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції, нагадавши, що першим словом першої статті є "Україна".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.84
- EUR Купівля 43.21Продаж 43.91
- Актуальне
- Важливе