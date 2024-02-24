"На 730 днів ближчі до перемоги": у річницю вторгнення РФ Зеленський з Гостомеля звернувся до українців
У другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, президент Володимир Зеленський звернувся до народу з Гостомеля, звідки окупанти планували захопити Київ
Про це він сказав у відеозверненні.
"Я перебуваю зараз у Гостомелі. Саме звідси мало розпочатися те саме "взяти Київ і Україну за три дні". Можна сказати одним реченням: два роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант; два роки потому ми зустрічаємо тут наших друзів, наших партнерів", - наголосив Зеленський.
Він нагадав, що Україна вже на 730 днів ближча до перемоги.
"Сьогодні кожен із нас, на жаль, має про кого помовчати. І вшанувати пам'ять. І всі разом ми схиляємо голови. 730 днів болю. Але водночас 730 днів надії. На найвищу справедливість, яка полягає в тому, що у всіх нас різні історії початку війни, але має бути єдиний фінал цієї війни і буде – перемога. І, згадуючи все, що пройшли за ці два роки, розумієш: інакше бути не може. Згадуючи, що вже зробили українці, знаєш: ми точно зможемо. Нам під силу. Нам вдасться. І тут, у цьому місці, якнайкраще розумієш: може не витримати метал, але не українці. Можна спалити літак, але неможливо знищити мрію. Мрію, з якою 730 днів кожен з нас засинає і прокидається", - сказав Зеленський.
За словами президента, у Гостомелі відбудеться зустріч з президенткою Європарламенту Урсулою фон дер Ляєн та очільниками урядів Канади, Італії та Бельгії.
"Неймовірно пишаюся я кожним і кожною. Я захоплююся кожним і кожною. Вірю в кожного й в кожну. Будь-яка нормальна людина хоче, щоб війна закінчилась. Але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась Україна наша. Саме тому до слів "завершення війни" ми завжди додаємо "на наших умовах". Саме тому біля слова "мир" завжди звучить "справедливий". Саме тому в майбутній історії біля слова "Україна" завжди стоятиме слово "незалежна". Боремося за це. Вже 730 днів нашого життя. І переможемо. У найкращий день нашого життя", - наголосив очільник країни.
- У суботу, 24 лютого, до Києва приїхали колишні прем'єр-міністри Британії та Швеції, президентка Єврокомісії, прем'єри Італії, Канади та Бельгії, щоб показати свою солідарність у другу річницю повномасштабного вторгнення.
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