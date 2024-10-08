На Білгородщині оголосили про відселення з двох населених пунктів
У вівторок, 8 жовтня, стало відомо про відселення жителів двох населених пунктів Білгородської області
Про це заявив губернатор Білгородської області Вʼячеслав Гладков.
За словами Гладкова, оперштаб Білгородщини вирішив закрити на вʼїзд населені пункти Петрівка та Соловʼївка, які буцімто страждають від обстрілів.
Жителів цих населених пунктів примусово відселять. Місцева влада обіцяє "надати" їм нове житло.
- 19 вересня повідомлялось, що на Білгородщині РФ ворог замінував дамби, а також будує оборонні фортифікації навколо обласного центру.
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