На Черкащині запрацювала нова система оповіщення про повітряну загрозу: заступник міського голови Умані розповів, як в області оголошують тривогу

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Над питанням введення нової системи оповіщення про повітряну загрозу на Черкащині досить тривалий час працював голова ОВА Ігор Табурець. Це рішення сьогодні вдало запровадили в дію. Зараз, коли повітряна тривога не стосується Уманського району, то в нас оповіщення не вмикається. Ми це нововведення вже протестували і на Черкащині запрацювала нова диференційована система оповіщення про повітряну загрозу. Система працює вже кілька тижнів. І варто зауважити, що досить ефективно. Оскільки люди мають можливість працювати тоді, коли в іншій частині області є тривога", - розповів Ганич.

За словами першого заступника міського голови Умані, у місті постійно працюють комунальні служби, щоб якомога швидше відновлювати подачу електроенергії, водопостачання та теплопостачання.

"Щодо електроенергії, яка потрібна для вмикання системи оповіщення. Вчора в нас були аварійні відключення. Згодом, завдяки професійним діям ДСНС та працівників енергомереж, вже по обіді у місті було відновлено електропостачання. Тобто, ми намагаємось якомога швидше відновити постачання електроенергії в разі аварійних відключень. Щодо інших комунальних послуг, то вчора ми мали проблеми з водопостачанням. О 3-й годині ночі були зібрані всі комунальні служби, а о 4-й годині у місті було відновлено водопостачання за допомогою генераторів. Також місто було забезпечено теплопостачанням на 40% за допомогою генераторів, а 60% з певних технічних причин ми змогли забезпечити згодом", - додав він.