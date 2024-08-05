На Чернігівщині та Сумщині росіяни почали частіше використовувати FPV-дрони, - ОТУ "Сіверськ"

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник в етері телемарафону.

"Ворог постійно не змінює свою тактику, це щоденні обстріли прикордоння, здійснює також обстріли вглиб цих областей. Здебільшого використовує весь наявний арсенал озброєння. Це артилерія різного калібру. Останній час ми спостерігаємо, що дуже збільшилось використання ворогом FPV-дронів, ударних безпілотних літальних апаратів. Також останніми днями обстрілює із застосуванням авіації - некерованими авіаракетами. Але сьогодні зранку була інформація, що застосовували й керовані авіабомби", - розповів Мисник.

За його словами, ротації та переміщення військ ворога залежить від його дій на інших напрямках. Водночас речник зауважив, що метою російських ДРГ є розвідка. Також вони можуть проводити диверсії, але спершу перевіряють, якою є українська оборона, щоб знайти шляхи проходу.

"Ми відстежуємо переміщення їхніх бойових підрозділів, інших засобів прикриття, артилерії і так далі, тож знаємо про їхнє пересування і вибудовуємо систему оборони таким чином, щоб не дати ворогу вглиб нашої території здійснити наступальні дії", - наголосив Мисник.