Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На Чернігівщині та Сумщині росіяни почали частіше використовувати FPV-дрони, - ОТУ "Сіверськ"

На Чернігівщині та Сумщині росіяни почали частіше використовувати FPV-дрони, - ОТУ "Сіверськ"

Дар'я Куркіна
5 серпня, 2024 понедiлок
18:54
Війна з Росією

Російські окупанти збільшили використання FPV-дронів у Сумській та Чернігівській областях

Зміст

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник в етері телемарафону.

"Ворог постійно не змінює свою тактику, це щоденні обстріли прикордоння, здійснює також обстріли вглиб цих областей. Здебільшого використовує весь наявний арсенал озброєння. Це артилерія різного калібру. Останній час ми спостерігаємо, що дуже збільшилось використання ворогом FPV-дронів, ударних безпілотних літальних апаратів. Також останніми днями обстрілює із застосуванням авіації - некерованими авіаракетами. Але сьогодні зранку була інформація, що застосовували й керовані авіабомби", - розповів Мисник.

За його словами, ротації та переміщення військ ворога залежить від його дій на інших напрямках. Водночас речник зауважив, що метою російських ДРГ є розвідка. Також вони можуть проводити диверсії, але спершу перевіряють, якою є українська оборона, щоб знайти шляхи проходу.

"Ми відстежуємо переміщення їхніх бойових підрозділів, інших засобів прикриття, артилерії і так далі, тож знаємо про їхнє пересування і вибудовуємо систему оборони таким чином, щоб не дати ворогу вглиб нашої території здійснити наступальні дії", - наголосив Мисник.

  • 31 липня повідомлялось, що за кілька місяців росіяни спрямували 500 БПЛА на цивільних на Харківщині.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Сумщина
ЗСУ
Чернігівщина
безпілотник
Читайте також:
На фото: Стівен Тайлер з Aerosmith
Автор Ксенія Золотова
3 серпня, 2024 субота
"Відновлення голосу неможливе": рок-гурт Aerosmith офіційно припиняє гастролі після вокальної травми Стівена Тайлера
Автор Ксенія Золотова
3 серпня, 2024 субота
Діти російських агентів Дульцевих дізналися про те, що вони росіяни, вже в Москві під час обміну полоненими
спека
Автор Ксенія Золотова
4 серпня, 2024 неділя
В Україну повернеться спека до +40°C: скільки триматиметься температура, розповіла синоптикиня Наталка Діденко
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 44.67
    Продаж 45.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
5 серпня
19:00
військовий квиток, мобілізація
Бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств
18:56
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
До ВР подали законопроєкт, який забороняє мобілізувати раніше визнаних обмежено придатними віком 18-25 років, - нардеп Костенко
18:25
на фото Тарас Качка
"Найкращий показник за часи війни": у Мінекономіки заявили про рекордний експорт металургійної продукції у липні
18:09
TikTok
Єврокомісія заборонила застосунок TikTok Lite в ЄС
18:04
OPINION
Галина Пагутяк
Безпека і безпечність
17:50
будівництво
"Ситуація може стати ще гіршою": у польських компаніях нестача працівників через скорочення міграції українців
17:32
Оновлено
МЗС України відреагувало на рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Києвом
17:28
ПАРЄ
ПАРЄ розгляне резолюції про звільнення військових та цивільних українців із полону РФ
17:23
Ексклюзив
Ізраїль танк
Не виключено, що Ізраїль першим завдасть превентивний удар, - експерт-міжнародник Семиволос
17:06
фейсбук та інстаграм
Уряд Туреччини проведе переговори з Instagram після блокування соцмережі в країні
17:05
Церемонія відкриття Олімпіади-2024
"Висміюють релігійні переконання багатьох людей": у Ватикані прокоментували церемонію відкриття Олімпіади-2024
16:54
Ексклюзив
винищувач F-35
Defense Express: Україна в перспективі може отримати винищувачі F-35
16:54
Севастополь
РФ після потоплення підводного човна "Ростов-на-Дону" перевіряє узбережжя окупованого Севастополя, - "Атеш"
16:52
Ексклюзив
Національне військове меморіальне кладовище
"Маємо намір, щоб у цьому році розпочали поховання": заступник директора Національного військового меморіального кладовища
16:48
ЗСУ
На фронті з початку доби сталося 64 боєзіткнення, найгарячіше на Покровському та Торецькому напрямках
16:33
військовий квиток, мобілізація
Оборонний комітет ВР не підтримав мобілізацію українців віком до 25 років
16:26
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:23
Оновлено
ракетна атака на Охматдит
МОЗ скасує тендери на 14 млн грн на технагляд за ремонтом Охматдиту й консультаційні послуги
16:13
СБУ повідомила про підозру командиру авіаполку РФ, який керував ударами по енергосистемі України
16:04
OPINION
Юрій Богданов
Що відбувається на Близькому Сході
15:57
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден скликав засідання з нацбезпеки через імовірну атаку Ірану на Ізраїль
15:57
НБУ
НБУ не бачить підстав для подальшого зниження облікової ставки
15:41
Тейлор Свіфт
Альбом Тейлор Свіфт The Tortured Poets Department знову очолив чарт Billboard 200
15:30
ветеран
Ветеранів запрошують на держслужбу: в Україні запустили е-Карту вакансій
15:25
"Кривбас" - "Металіст 1925" 3:0
"Кривбас" дізнався ймовірного опонента в плей-офф Ліги конференцій
15:12
FPV-дрони Shrike
Міноборони підписало контракти зі 102 вітчизняними постачальниками: майже половина з них виробляють дрони
14:48
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
РФ на окупованих територіях розсилає українцям SMS із закликом укласти контракт з російською армією, - Спротив
14:46
Кулеба зустрівся з президентом Малаві
Кулеба розпочав африканське турне зустріччю із президентом Малаві
14:43
Андрій Ярмоленко (праворуч), Партизан - Динамо
"Динамо" отримало потенційних суперників у плей-офф Ліги чемпіонів
14:19
Ентоні Блінкен
Блінкен повідомив партнерам по G7, що Іран та Хезболла можуть атакувати Ізраїль протягом 24 годин, - ЗМІ
14:18
На фото: кадр з серіалу "І просто так..."
Спіноф "Гри престолів" та продовження "Останнього з нас": HBO анонсував, які серіали вийдуть у новому сезоні
14:15
Спільне комюніке Саміту миру
Ботсвана приєдналася до комюніке Саміту миру
14:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Личинку Чужого варто вбити. Як Труханов та Роднянський бережуть міфи про російську Одесу?
13:49
Віктор Медведчук_Тарас Козак
АРМА отримало в управління земельні ділянки екснардепів Медведчука та Козака
13:43
російські окупанти
РФ перекидає на Харківський напрямок підрозділи з Луганщини, - ОТУ "Харків"
13:24
Cтуденти Бангладешу підпалили державну телекомпанію
Премʼєр-міністр Бангладеш Хасіна подала у відставку на тлі масових протестів у країні
13:21
Ілля Ковтун
Ковтун на Олімпіаді-2024 приніс Україні срібло в спортивній гімнастиці на брусах
12:57
Ексклюзив
Іран
Протягом не доби, а двох діб: Центр близькосхідних досліджень про початок нападу Ірану на Ізраїль
12:25
Міноборони виявило три підробки застосунку "Резерв+"
12:20
Молдова
У Молдові розпочалися навчання за участю американських і румунських військових
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV