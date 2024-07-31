Оператор FPV-дрона бачить, куди б'є: за кілька місяців росіяни спрямували 500 БПЛА на цивільних на Харківщині
Росіяни все частіше направляють FPV-дрони саме на цивільне населення. Зокрема це зафіксовано у Харківській області
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зокрема він зазначив, що за останні кілька місяців російська армія навмисне спрямувала понад 500 FPV-дронів на цивільних людей.
Також за його словами, росіяни б’ють по дітях, жінках, чоловіках та людях літнього віку.
"Тут справжній геноцид, тому що оператор FPV-дрона, він не може не бачити, що він б’є і націлюється по виключно цивільній особі, по цивільній людині, і вони не розрізняють, чи це чоловік, чи жінка, чи дитина, чи людина поважного віку, оскільки у нас абсолютно різні випадки є", - сказав голова ОВА.
- 20 липня окупанти FPV-дроном ударили по магазину в селі Івашки в Харківській області, в результаті чого поранення дістали щонайменше чотири людини.
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