На деокупованій Миколаївщині четверо чоловіків підірвались на міні: один загинув
У Баштанському районі Миколаївської області четверо цивільних підірвалися на невідомому боєприпасі, внаслідок чого один із них загинув
Про це повідомило ГУ ДСНС у Миколаївській області.
"Сьогодні близько 14:00 години рятувальників сповістили про те, що поблизу с. Євгенівка Снігурівської територіальної громади Баштанського району на відкритій території четверо чоловіків підірвались на невідомому боєприпасі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що двоє постраждалих дістались до медичного закладу самостійно, одного доставила до лікарні швидка.
"Тіло загиблого чоловіка піротехніки ДСНС винесли на безпечну ділянку та передали медикам", - поінформували у пресслужбі відомства.
Наразі сапери проводять обстеження території.
"Роботи ускладнюються тим, що подія сталася на захаращеному високою травою полі, що суттєво ускладнює видимість для фахівців ДСНС", - уточнили рятувальники.
- У жовтні минулого року на Харківщині у полі на міні підірвався комбайн, водій дістав поранення.
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