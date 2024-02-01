На деокупованій Миколаївщині четверо чоловіків підірвались на міні: один загинув

Про це повідомило ГУ ДСНС у Миколаївській області.

"Сьогодні близько 14:00 години рятувальників сповістили про те, що поблизу с. Євгенівка Снігурівської територіальної громади Баштанського району на відкритій території четверо чоловіків підірвались на невідомому боєприпасі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двоє постраждалих дістались до медичного закладу самостійно, одного доставила до лікарні швидка.

"Тіло загиблого чоловіка піротехніки ДСНС винесли на безпечну ділянку та передали медикам", - поінформували у пресслужбі відомства.

Наразі сапери проводять обстеження території.

"Роботи ускладнюються тим, що подія сталася на захаращеному високою травою полі, що суттєво ускладнює видимість для фахівців ДСНС", - уточнили рятувальники.