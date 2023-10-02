На Харківщині у полі на міні підірвався комбайн: постраждав чоловік

Про це пише Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 1 жовтня близько 15:00 у с. Донець Чугуївського району комбайн під час збору пізніх зернових культур наїхав на вибуховий пристрій. За попередніми даними, це була протитанкова міна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху загорілась сільгосптехніка. Поранення отримав 37-річний водій комбайна.

"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - додали прокурори.