На Дніпропетровщині поліція знайшла майже цілий "шахед", який приземлила ППО
Вибухотехніки на Дніпропетровщині знайшли вцілілий екземпляр ударного дрона Shahed-136, який приземлила ППО
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.
Днями під час чергової російської атаки сили протиповітряної оборони приземлили ударний безпілотник - він упав на пустирі біля одного з населених пунктів, йдеться у повідомленні.
За словами вибухотехніків, це велика вдача мати для дослідження вцілілий екземпляр ударного дрона.
"Бойова частина не вибухнула, всі агрегати на місці. Наступний етап – обережно зняти бойову частину та знищити її. А сам безпілотний пристрій буде розібраний і досліджений фахівцями", - говорять вони.
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