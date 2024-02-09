На Дніпропетровщині поліція знайшла майже цілий "шахед", який приземлила ППО

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

Днями під час чергової російської атаки сили протиповітряної оборони приземлили ударний безпілотник - він упав на пустирі біля одного з населених пунктів, йдеться у повідомленні.

За словами вибухотехніків, це велика вдача мати для дослідження вцілілий екземпляр ударного дрона.

"Бойова частина не вибухнула, всі агрегати на місці. Наступний етап – обережно зняти бойову частину та знищити її. А сам безпілотний пристрій буде розібраний і досліджений фахівцями", - говорять вони.