На Дніпропетровщині Сили оборони збили російський БПЛА
У суботу, 1 червня, у Павлоградському районі Дніпропетровської області Сили оборони збили російський безпілотник
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Ворожий дрон збили над областю! Його знищили у Павлоградському районі наші оборонці неба", - зазначив він.
- У ніч проти 1 червня російська армія запустила по території України 53 ракети й 47 ударних БПЛА. Українські сили ППО знищили 81 повітряну ціль РФ.
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