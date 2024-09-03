На Донеччині через обстріли РФ за добу загинули дві людини, ще 12 отримали поранення

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Через ворожі обстріли 2 вересня у Селидовому та Українську на Донеччині загинули дві людини. Крім того, ще 12 людей в області за добу дістали поранення, зокрема у Селидовому, Українську, Покровську, Багатирі, Мирнограді та Галицинівці.

У Покровському районі у Кураховому пошкоджено три будинки, ще два - в Іллінці. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 16 будинків і дві адмінбудівлі. У Покровську пошкоджено будинок і адмінбудівлю. Також ворог обстріляв Мар'їнську і Гродівську громади.

У Краматорському районі у Зарічному Лиманської громади зруйновано п'ять будинків. Крім того, під вогнем околиці Костянтинівської громади.

У Бахмутському районі у Торецьку пошкоджено два будинки. До того ж у Часовоярській громаді пошкоджені сім приватних будинків і промислова будівля.

"Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3351 людину, у тому числі 303 дитини", - додав Філашкін.