На Донеччині через обстріли РФ за добу загинули дві людини, ще 12 отримали поранення
Через обстріли російської армії протягом доби 2 вересня дві людини загинули у Селидовому і Українську на Донеччині. Ще 12 людей в області отримали поранення
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Через ворожі обстріли 2 вересня у Селидовому та Українську на Донеччині загинули дві людини. Крім того, ще 12 людей в області за добу дістали поранення, зокрема у Селидовому, Українську, Покровську, Багатирі, Мирнограді та Галицинівці.
У Покровському районі у Кураховому пошкоджено три будинки, ще два - в Іллінці. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 16 будинків і дві адмінбудівлі. У Покровську пошкоджено будинок і адмінбудівлю. Також ворог обстріляв Мар'їнську і Гродівську громади.
У Краматорському районі у Зарічному Лиманської громади зруйновано п'ять будинків. Крім того, під вогнем околиці Костянтинівської громади.
У Бахмутському районі у Торецьку пошкоджено два будинки. До того ж у Часовоярській громаді пошкоджені сім приватних будинків і промислова будівля.
"Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3351 людину, у тому числі 303 дитини", - додав Філашкін.
- Російська терористична армія в ніч з 2 на 3 вересня запустила на територію України ударні безпілотники та ракети: у Чернігові та на Київщині працювала протиповітряна оборона.
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