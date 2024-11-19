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На Донеччині через ворожі атаки за добу загинули 3 людини, 7 отримали поранення

Юлія Лаврук
19 листопада, 2024 вiвторок
10:31
Війна з Росією

Протягом минулої доби, 18 листопада, на Донеччині через російські обстріли загинуло троє людей, семеро отримали поранення

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровському районі в Кураховому поранено людину, в Дачному пошкоджено 5 будинків. Крім того, у Мирнограді людина отримала поранення, також там пошкоджено будинок.

У Краматорському районі в Озерному Лиманської громади пошкоджено 4 будинки. В Зорі Іллінівської громади пошкоджено 4 об'єкти. У Костянтинівці 2 людини загинули й 5 отримали поранення. Крім того, тут пошкоджено 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, крамницю, промислове приміщення, газогін і 6 транспортних засобів.

У Бахмутському районі в Сіверську 1 людина загинула, пошкоджено 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 нежитлові приміщення.

"Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 251 людину, у тому числі 25 дітей", - додав Вадим Філашкін.

  • У понеділок, 18 листопада, російська окупаційна армія вдарила зі ствольної артилерії по Костянтинівці на Донеччині.

 

Теги:
Новини
Україна
російська армія
Донеччина
окупанти
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