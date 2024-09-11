На Донеччині евакуаційна група ДСНС потрапила під ворожий обстріл, є поранені
У Донецькій області евакуаційна група ДСНС потрапила під ворожий обстріл, унаслідок чого було поранено двох рятувальників і пошкоджено дві одиниці техніки
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Донецькій області.
Згідно з повідомленням група потрапила під обстріл під час евакуації цивільного населення у Волноваському районі.
Двоє надзвичайників Запорізької та Херсонської областей дістали поранення. Також було пошкоджено два броньовані автомобілі.
"Поранених евакуйовано до медичного закладу для надання кваліфікованої допомоги", - зазначили в ДСНС.
- 10 вересня на Дніпропетровщині підірвалися піротехніки ДСНС, унаслідок чого один із надзвичайників загинув.
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