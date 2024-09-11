На Донеччині евакуаційна група ДСНС потрапила під ворожий обстріл, є поранені

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Донецькій області.

Згідно з повідомленням група потрапила під обстріл під час евакуації цивільного населення у Волноваському районі.

Двоє надзвичайників Запорізької та Херсонської областей дістали поранення. Також було пошкоджено два броньовані автомобілі.

"Поранених евакуйовано до медичного закладу для надання кваліфікованої допомоги", - зазначили в ДСНС.