На Донеччині російська армія 3 жовтня вбила двох цивільних і двох поранила
Протягом доби 3 жовтня росіяни вбили двох жителів Донеччини й ще двох поранили
Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Росія вбиває цивільних! За 3 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Старій Миколаївці та Кремінній Балці", - повідомив він.
За словами очільника ОВА, ще 2 людини в області через російські обстріли за добу дістали поранення.
- Північна частина Донецької області, де проживають близько 260 тисяч людей, залишиться без водопостачання на невизначений період через російські обстріли.
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