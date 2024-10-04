На Донеччині російська армія 3 жовтня вбила двох цивільних і двох поранила

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росія вбиває цивільних! За 3 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Старій Миколаївці та Кремінній Балці", - повідомив він.

За словами очільника ОВА, ще 2 людини в області через російські обстріли за добу дістали поранення.