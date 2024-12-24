На Донеччині за добу через атаки РФ загинула людина, двоє отримали поранення

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, протягом 23 грудня росіяни вбили одного жителя Костянтинівки. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – додав Філашкін.