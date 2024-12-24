На Донеччині за добу через атаки РФ загинула людина, двоє отримали поранення
За добу 23 грудня через російські удари по Донеччині загинула одна людина, ще двоє цивільних отримали поранення
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, протягом 23 грудня росіяни вбили одного жителя Костянтинівки. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.
"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – додав Філашкін.
- За добу 22 грудня російська окупаційна армія здійснила 3247 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору 8 населених пунктів Донеччини, загинула людина, ще одна поранена.
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