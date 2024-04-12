На Донецькому напрямку російські командири відправляють на штурм операторів БПЛА

Про це пише рух спротиву "Атеш".

У 132-й російській ОМСБр (окремій мотострілецькій бригаді), яка воює на Донецькому напрямку, "Атеш" має свого агента, який розповідає українським партизанам важливу інформацію.

За словами агента, у росіян почастішали випадки конфліктів з командирами щодо штурмів.

"Два взводи відмовилися від продовження штурму після того, як кілька штурмових груп не повернулися з попередніх операцій. Один із комбатів практикує відправляти на штурми операторів БПЛА", - розповів агент.

Проблеми також з мобілізованими росіянами. Нещодавно кількох закрили у підвалі. Це сталось після того, як командири дізналися, що їхні дружини вимагали від військкомів демобілізувати чоловіків.

"Можна зробити висновок, що росіяни докладають усіх зусиль, щоб тиснути на українські укріплення. Російське керівництво не зважає на жодні втрати. Скільки ще вбитих окупантів потрібно, щоб російське населення схаменулося? Питання залишимо відкритим", - пише "Атеш".