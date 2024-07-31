На фронті в Україні загинув четвертий доброволець із Фінляндії
На війни проти Росії загинув уже четвертий боєць-доброволець із Фінляндії, який воював на боці Збройних Сил України
Про це пише Yle з посиланням на Асоціацію учасників бойових дій Фінляндії (Sodan Kokeneet ry).
Зазначається, що фінський доброволець загинув у середині липня на північ від Донецька.
Про загибель повідомили родичі солдата, інформацію також підтвердила влада Фінляндії.
За даними ЗМІ, на цей час в Україні загинули вже четверо фінів, які воювали за країну.
Голова консульської служби МЗС Фінляндії Юссі Таннер у лютому заявляв виданню, що на українському фронті воюють близько 20-30 фінів. ЗМІ раніше говорили, що їх може бути до пів сотні.
- 23 лютого у війні проти російських окупантів загинув ще один 21-річний доброволець з Фінляндії з позивним "Самсон": він отримав поранення в районі Бахмута.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.84 Купівля 40.84Продаж 41.33
- EUR Купівля 44.15Продаж 44.91
- Актуальне
- Важливе