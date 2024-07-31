На фронті в Україні загинув четвертий доброволець із Фінляндії

Про це пише Yle з посиланням на Асоціацію учасників бойових дій Фінляндії (Sodan Kokeneet ry).

Зазначається, що фінський доброволець загинув у середині липня на північ від Донецька.

Про загибель повідомили родичі солдата, інформацію також підтвердила влада Фінляндії.

За даними ЗМІ, на цей час в Україні загинули вже четверо фінів, які воювали за країну.

Голова консульської служби МЗС Фінляндії Юссі Таннер у лютому заявляв виданню, що на українському фронті воюють близько 20-30 фінів. ЗМІ раніше говорили, що їх може бути до пів сотні.